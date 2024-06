Su Apple TV+ ha debuttato il primo trailer ufficiale di The Instigators di Doug Liman, un thriller di rapina di prossima uscita con protagonisti i premi Oscar e nativi di Boston Matt Damon (Good Will Hunting; The Martian; The Departed) e Casey Affleck (Manchester by the Sea; Oppenheimer; L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford) nei ruoli principali di due ladri che, dopo una rapina fallita, sono costretti a fuggire con il loro terapeuta (il candidato all’Oscar Hong Chau).

La sinossi del film recita: “Rory (Damon) e Cobby (Affleck) sono partner riluttanti: un padre disperato e un ex detenuto messi insieme per mettere a segno una rapina dei guadagni illeciti di un politico corrotto. Ma quando il colpo va male, i due si ritrovano coinvolti in un vortice di caos, inseguiti non solo dalla polizia, ma anche da burocrati arretrati e vendicativi boss del crimine. Completamente spaesati, i due convincono il terapeuta di Rory (Hong Chau) a unirsi alla loro fuga tumultuosa attraverso la città, dove dovranno mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme per sfuggire alla cattura o peggio.”

Oltre a Matt Damon e Casey Affleck, il cast di supporto comprende Hong Chau (“Dr. Donna Rivera”), Paul Walter Hauser (“Booch”), Michael Stuhlbarg (“Mr. Besegai”), Ving Rhames (“Frank Toomey”), Alfred Molina (“Richie Dechico”), Toby Jones (“Alan Flynn”), Jack Harlow (“Scalvo”), Ron Perlman (“Sindaco Miccelli”), Caylee Cowan, Don DiPetta, Heidi Garza, David Gborie, Sidney Bottino, Tom Mariano, Richie Moriarty e Rob Gronkowski.

Questo nuovo film riunirà Damon con Liman per la prima volta dopo The Bourne Identity del 2002, che è stato un successo commerciale e di critica, incassando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione stimato in 60 milioni di dollari. Quel film ha portato a tre sequel diretti da Damon e a uno spinoff. Attualmente è in fase di sviluppo un sesto film senza titolo, in cui Damon dovrebbe riprendere il suo ruolo principale.

Questa sarà la settima volta che Damon e Affleck recitano insieme, dopo Good Will Hunting, Gerry, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen, Interstellar e Oppenheimer. Tramite la loro Artists Equity, Damon è stato anche produttore del progetto insieme a Ben Affleck. The Instigators arriverà in alcune sale selezionate il 2 agosto e sarà disponibile in streaming, in esclusiva su Apple TV+, il 9 agosto!