BLADE: ulteriori dettagli sull’uscita di Yann Demange, descritto come “difficile da lavorare”

I Marvel Studios hanno annunciato lo sviluppo di un reboot di Blade durante un memorabile panel nella Hall H del San Diego Comic-Con 2019. Mahershala Ali è salito sul palco per chiudere il panel insieme a Kevin Feige, confermando che avrebbe interpretato il Daywalker del MCU in un momento che ha fatto il giro del web.

La pandemia ha fatto seguito, così come un cameo vocale in Eternals, ma da allora lo sviluppo del reboot ha incontrato più di qualche ostacolo. Blade ha perso diversi creativi, con il regista originale Bassam Tariq che ha lasciato per “divergenze creative”.

Per quanto riguarda gli sceneggiatori, Eric Pearson sta scrivendo l’ultima bozza dopo che Stacy Osei-Kuffour, Beau DeMayo, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto e Michael Green hanno tutti provato la sceneggiatura.

Ieri sera, il reboot ha subito un altro colpo quando si è diffusa la notizia che il regista Yann Demange non sarà più al timone di Blade.

Secondo Jeff Sneider, Mahershala Ali sarebbe diventato frustrato nei confronti del regista; pur essendo considerato un talento dietro la macchina da presa, il rapporto afferma che Demange è anche “difficile da lavorare”.

Lo scooper aggiunge che lui e i Marvel Studios si sono separati a marzo; si dice che da allora Kevin Feige sia alla ricerca di uno sceneggiatore e di un regista, anche se è possibile che alla fine si scelga la stessa persona per entrambi i ruoli.

L’ultima notizia è che Blade sarà un’interpretazione concreta e grintosa del personaggio, piuttosto che un blockbuster carico di effetti, che rischia di sembrare una sorta di ennesimo film dei Marvel Studios. Demange ha precedentemente confermato che il film sarà vietato ai minori e non possiamo pensare che la situazione sia cambiata.

“Ci stiamo lavorando. Questo è il meglio che posso dirvi”, ha detto Ali del progetto lo scorso dicembre, dopo le notizie che lo davano in procinto di abbandonare il film. “Sono davvero incoraggiato dalla direzione del progetto. Penso che torneremo a lavorarci relativamente presto”.

“Sono sinceramente incoraggiato per quanto riguarda la situazione, chi è a bordo e chi sta conducendo il progetto per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura, la regia e tutto il resto“, ha aggiunto l’attore. “Quindi questo è il massimo che posso dirvi“.

Sebbene alcuni ritengano che Blade sia maledetto, il film è stato coinvolto nella pandemia e negli scioperi di Hollywood dello scorso anno, quindi il fatto che non si sia ancora concretizzato non è troppo sorprendente. Tuttavia, è difficile non essere un po’ preoccupati, soprattutto perché è passato quasi mezzo decennio da quando i Marvel Studios lo hanno annunciato!

Inutile dire che ci aspettiamo che Blade non arrivi alla data di uscita prevista per il 7 novembre 2025.

Blade, il film

Blade uscirà nelle sale il 7 novembre 2025. Del nuovo Blade e si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il Blade di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’MCU. Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals, quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade. Come noto, il film sta però affrontando numerosi problemi produttivi, con Ali che sembra essere stato scontento delle prime versioni della sceneggiatura. Ci sarebbe dunque stata una forte fase di riscrittura, che ha però naturalmente portato il progetto a subire ritardi sia sull’inizio delle riprese che sull’uscita in sala.