Ana de Armas in trattative per unirsi al film con Cameron Diaz

Ana de Armas sta entrando nella fase finale delle trattative per partecipare al prossimo film con Cameron Diaz. L’ultimo ruolo di successo di De Armas è stato nel film Ballerina, spin-off di John Wick, uscito nelle sale il 6 giugno. Ha anche recitato al fianco di Sydney Sweeney e Vanessa Kirby in Eden, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2024 e uscito negli Stati Uniti il 22 agosto 2025.

Secondo Deadline, la De Armas è ora in trattative finali per partecipare al film Reenactment del regista Grant Singer. Non sono ancora stati rivelati dettagli sulla trama del film, ma Diaz e Benicio del Toro sono già stati scritturati. La produzione inizierà presto a Los Angeles e il produttore Patrick Wachsberger della 193 venderà il progetto all’American Film Market di questa settimana.

Reenactment è il secondo lungometraggio diretto da Singer, che in passato si è occupato principalmente di video musicali e spot pubblicitari. In precedenza ha diretto video musicali per Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande, Lorde, Camila Cabello e Travis Scott. Il primo lungometraggio di Singer, Reptile, era un thriller poliziesco che è diventato un grande successo in streaming su Netflix.

Anche in questo film recitava del Toro, e l’attore e il regista hanno scritto la sceneggiatura insieme a Benjamin Brewer. La Black Label Media, che ha prodotto Reptile, sta producendo anche Reenactment. Come altro film in uscita con Cameron Diaz, Reenactment segna il suo ritorno alla recitazione dopo una pausa di 10 anni dal mondo del cinema.

Il ritorno della Diaz è iniziato con la commedia d’azione di Netflix Back in Action, dove ha ritrovato il suo ex co-protagonista Jamie Foxx. Quello è diventato il settimo film in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma, con 147,2 milioni di visualizzazioni.

La Diaz ha anche completato le riprese del film commedia dark di Jonah Hill Outcome e recita in un altro film commedia d’azione di Netflix, Bad Day. Il suo prossimo ruolo più importante in uscita è quello in Shrek 5, dove riprenderà il ruolo di Fiona. Il tanto atteso sequel uscirà il 30 giugno 2027.

Per quanto riguarda del Toro, la notizia del suo casting in Reenactment arriva dopo che la sua interpretazione ha ricevuto recensioni stellari in Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Con Ana de Armas in fase di trattative finali per entrare nel cast di Reenactment e il film che entrerà presto in produzione, probabilmente non passerà molto tempo prima che vengano rivelati i dettagli della trama e il genere del progetto.