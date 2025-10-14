Stranger Things – Stagione 5: svelata la durata dei primi quattro episodi

Le voci sulla durata degli episodi di Stranger Things – Stagione 5 sono state ampiamente esagerate.

Ross Duffer, co-creatore del colosso Netflix con il fratello Matt Duffer, ha rivelato la durata dei primi quattro episodi dell’ultima stagione della serie sul suo account Instagram. La première della quinta stagione, “The Crawl”, durerà un’ora e 8 minuti; l’episodio 2 (il cui titolo non è ancora stato rivelato) durerà 54 minuti; l’episodio 3, “The Turnbow Trap”, durerà un’ora e 6 minuti; e l’episodio 4, “Sorcerer”, durerà un’ora e 23 minuti.

Il post smentisce i post diventati virali sui social media che sostenevano che ogni episodio della quinta stagione sarebbe durato almeno 90 minuti, così come un articolo di Puck News del 6 ottobre secondo cui gli episodi “dureranno da 90 minuti a due ore“.

Dopo essere andata in onda quasi interamente per un’ora o meno a episodio dalla prima puntata della serie nel 2016, la quarta stagione di Stranger Things si è ampliata notevolmente: tutti gli episodi tranne uno sono durati più di 70 minuti, e gli ultimi tre episodi sono stati tutti lungometraggi, con il finale che ha raggiunto le due ore e 22 minuti.

Netflix sta suddividendo la quinta stagione della serie in tre uscite distinte: i primi quattro episodi debutteranno il 26 novembre, durante le vacanze del Ringraziamento, con “Sorcerer” che fungerà da finale di metà stagione. I successivi tre episodi debutteranno a Natale e il finale, “The Rightside Up”, debutterà a Capodanno. Insieme ai fratelli Duffer, gli episodi sono stati diretti dal produttore esecutivo Shawn Levy e dal regista Frank Darabont (“Le ali della libertà”).

Stranger Things Stagione 5, i dettagli

Il cast della quinta stagione vedrà il ritorno di tutti i volti principali. Millie Bobby Brown sarà ancora Undici, pronta a usare i suoi poteri in una battaglia decisiva. Fanno poi parte del cast Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max) e Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steve), Charlie Heaton (Jonathan), Maya Hawke (Robin), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper). Grande attesa anche per il ritorno di Jamie Campbell Bower nel ruolo di Vecna/Henry, ancora più potente e vendicativo.