The Batman – Parte II: confermato il ruolo di Sebastian Stan

Giravano voci che Sebastian Stan avrebbe interpretato Harvey Dent in The Batman – Parte II di Matt Reeves, e ora la notizia è stata confermata da The Hollywood Reporter. Nella sua newsletter Heat Vision datata 9 gennaio, la testata ha infatti indicato Stan come interprete di Harvey Dent. Al momento, però, non sappiamo se Dent diventerà la sua versione villain Due Facce nel sequel, dato che si dice anche che Gilda Dent (il ruolo che dovrebbe interpretare Scarlett Johansson) avrà più spazio. Le attuali teorie dei fan suggeriscono che in questo film lei verrà rivelata come Holiday Killer o Phantasm.

L’ultima volta che abbiamo visto Due Facce al cinema è stato grazie a Christopher Nolan, che ci ha presentato il personaggio nel film Il cavaliere oscuro del 2008. Tuttavia, la trasformazione di Harvey è avvenuta relativamente tardi nella storia e il tempo di presenza sullo schermo di Due Facce era limitato. Sarà quindi molto interessante vedere come Reeves intende differenziare il suo approccio al personaggio.

Sebbene Stan sia meglio conosciuto per aver interpretato Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe, Harvey è un ruolo perfetto per l’attore. Proprio nel 2024, a Stan era stato chiesto della possibilità per lui di recitare in un film di Batman. “Non so se Batman sia adatto a me, ma non si può mai dire”, ha detto in quell’occasione l’attore. “Non lo so. Ci sono così tanti personaggi… Te l’ho detto, ho sempre avuto un debole per l’Enigmista, ma quello è già stato fatto”. Ora che ha trovato il personaggio per lui, non resta che scoprire come verrà introdotto in scena.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Hush e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.