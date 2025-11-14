Man of Tomorrow: Brainiac apparentemente confermato come villain

Il 2025 è stato un anno di successi per la DC Studios, poiché il finale del film su Superman ha lasciato il pubblico desideroso di vedere ancora l’icona DC sul grande schermo. Sappiamo che il personaggio (e altri insieme a lui) tornerà nel sequel Man of Tomorrow e come al solito ci si chiede già quale minaccia dovrà affrontare l’Uomo d’Acciaio. Nelle scorse settimane il nome più gettonato è stato quello di Brainiac, ma non ha mai ricevuto conferme ufficiali da parte di James Gunn.

Secondo The Wrap, però, sarà proprio Brainiac a fare finalmente il suo debutto cinematografico, poiché la rivista conferma che sarà il cattivo principale nel sequel Gunn. Il rapporto rivela anche che le riprese del film dovrebbero iniziare nell’aprile 2026 ad Atlanta. Al momento della pubblicazione di questa notizia, la DC Studios e Gunn non hanno ancora rilasciato commenti. Si vocifera infatti che Brainiac sarà il grande cattivo sin da quando Gunn ha condiviso la copertina della sceneggiatura di Man of Tomorrow il 22 settembre 2025.

In un’intervista con Entertainment Weekly a settembre, Gunn ha però ammesso di sapere esattamente quale effetto avrebbe avuto sul pubblico la condivisione della copertina della sceneggiatura. Pur non confermando Brainiac come cattivo in quel momento, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ascolta, ovviamente non ignoravo che quando avrei pubblicato la copertina della sceneggiatura ci sarebbero state discussioni su quell’argomento specifico. Ma penso che per ora non riveleremo cosa succederà esattamente”.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.