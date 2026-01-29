Wonder Man, cosa racconterebbe una stagione 2? Ecco cosa risponde lo showrunner

Wonder Man è disponibile su Disney+ con tutti e otto gli episodi e le prime reazioni allo show sembrano positive. Saranno gli ascolti a decidere se la storia continuerà o meno. Tuttavia, nulla impedisce a Simon Williams e Trevor Slattery di apparire altrove (similmente a come Ms. Marvel è apparsa in seguito in The Marvels).

Avengers: Doomsday non sembra molto probabile, ma Wonder Man ha consacrato Simon come uno degli esseri più potenti del mondo. Questo potrebbe non lasciargli altra scelta che farsi avanti e aiutare a combattere il Dottor Destino in Avengers: Secret Wars.

Il tempo ci dirà la verità, ma lo showrunner di Wonder Man, Andrew Guest, ha ora confermato di avere alcune idee per una possibile seconda stagione. “Se ne avessimo l’opportunità, ho riflettuto su cosa potrebbe succedere a Simon Williams”, ha detto a The Direct. “Una delle cose che è successa mentre ci avvicinavamo alla fine delle riprese del finale è che un giorno Yahya si è rivolto a me e mi ha detto: ‘Quindi, Simon non può più recitare’. E io: ‘Di cosa stai parlando?’. E lui: ‘Beh, il Dipartimento di Controllo dei Danni sa che ha dei superpoteri’.”

“Quindi ho pensato: ‘Sì, quindi il Dipartimento di Controllo dei Danni lo sa. Ma forse non vogliono farlo sapere a tutti. Forse c’è un accordo da trovare tra Simon e il Dipartimento di Controllo dei Danni, in cui c’è un piccolo compromesso in corso'”, ha aggiunto Guest. “Potremmo trovare una soluzione. Potremmo far quadrare il cerchio, se ne avessimo l’opportunità.”

C’è qualcosa da dire sul fatto che Simon continui a recitare mentre, come Trevor prima di lui, non ha altra scelta che lavorare per il Dipartimento di Controllo dei Danni. Lo metterebbe in una situazione difficile e potrebbe portare la star di Wonder Man a rivelarsi un individuo dotato di superpoteri. C’è anche un filo conduttore persistente che Guest ha promesso verrà risolto se la seconda stagione di Wonder Man diventasse realtà. “Libereremo anche Josh Gad. Farà il Doorman in una seconda stagione, lo prometto.”

Wonder Man segue l’aspirante attore di Hollywood Simon Williams, che sta lottando per far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore i cui ruoli più importanti potrebbero essere ormai alle spalle, Simon scopre che il leggendario regista Von Kovak sta rifacendo il film di supereroi “Wonder Man”.

Questi due attori, agli antipodi delle loro carriere, perseguono ostinatamente ruoli che cambiano la vita in questo film, mentre il pubblico dà uno sguardo dietro le quinte dell’industria dell’intrattenimento.

Tutti gli otto episodi di Wonder Man sono ora disponibili in streaming su Disney+.