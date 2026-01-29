The Roundup: Punishment, la spiegazione del finale del film

Diretto da Heo Myeong-haeng, The Roundup: Punishment è il quarto capitolo della serie di film “The Roundup”. È il sequel di The Roundup: No Way Out. Dopo la sua anteprima alla Berlinale, è uscito nelle sale ed è diventato uno dei film coreani di maggior incasso dell’anno. Il protagonista è sempre Ma Dong-seok, diventato famoso dopo la sua interpretazione in “Train to Busan”. Ora è uno degli attori sudcoreani di maggior successo e una delle star d’azione più riconoscibili a livello globale. In questo nuovo film della serie scritto da San-ho Oh, The Roundup: Punishment, il protagonista interpretato da Dong-seok è alla ricerca di Baek Chang-ki, il capo di un’organizzazione di gioco d’azzardo online.

La trama di The Roundup: Punishment

Ambientato nel 2018, The Roundup: Punishment inizia con un evento nelle Filippine. Jo Sung-jae (Baek Seung-hwan), un giovane lavoratore appena adolescente, corre per la città alla disperata ricerca di aiuto, seguito da pochi uomini. Lungo la strada, incrociano la polizia locale. Prima che la polizia possa arrestare i teppisti, Baek Chang-gi (Lee Dong-hwi) arriva sul posto, taglia la gola ai poliziotti e poi accoltella a morte Sung-Jae. Si scopre che Sung-jae lavorava per l’organizzazione di gioco d’azzardo online di Chang-gi che sfruttava i propri lavoratori. Poiché Sung-jae ha osato fuggire, Chang-gi lo ha ucciso. Prima di gestire questa truffa, Chang-gi era un ufficiale delle forze speciali coreane.

Chang Dong-cheol, un giovane genio dell’informatica e amministratore delegato di un’azienda del settore delle criptovalute, è l’amministratore dell’organizzazione di gioco d’azzardo online di Chang-gi. Dice a Chang-gi di chiudere il casinò concorrente e di ottenere il controllo dei suoi membri. In cambio, offre di aumentare le quote di Chang-gi nella società. Così, Chang-gi fa irruzione nei server dell’azienda rivale. Porta la sua banda a fare irruzione nei loro locali e li picchia a morte. Tuttavia, Dong-cheol non mantiene la sua promessa e cerca di ingannare Chang-gi per fargli fare qualcosa di più per lui. Poiché Chang-gi si sente tradito, decide di recarsi in Corea del Sud per affrontare Chang faccia a faccia.

L’indagine di Ma Seok-do

Il detective Ma Seok-do (Ma Dong-seok), tenente della squadra investigativa della polizia metropolitana di Seul, indaga su un caso di riciclaggio di denaro online, che lo porta a Sung-jae. Dopo che la sua squadra fa irruzione nella casa di Sung-jae, scopre che Sung-jae è morto. La madre di Sung-jae (Bae Hae-sun) non riesce a credere che suo figlio sia un criminale. Chiede a Seok-do di trovare l’assassino di suo figlio. Poco dopo, si toglie la vita. La squadra di Seok-do inizia a esaminare i dettagli dell’app di gioco d’azzardo. Han Ji-soo (Lee Joo-bin) della squadra investigativa informatica si rende conto che sul telefono di Sung-jae c’erano dei dati di backup. Ma quando ha cercato di accedervi, qualcuno li ha cancellati dal cloud.

Ji-soo guida la squadra di polizia alla scoperta dell’Emperor’s Casino, che impiegava Jo Sung-jae. Le loro ulteriori indagini li conducono a Choi Yu-seong (Bae Jae-won), che riciclava denaro per Chang-gi. Dato che si tratta di reati legati al gioco d’azzardo, Seok-do contatta Jang Yi-soo (Chang Dong-cheol), che gestisce una sala giochi. Seok-do chiede a Yi-soo di informarli sui meccanismi interni del settore. Yi-soo rivela che l’organizzazione di Chang-gi spera di monopolizzare il settore del gioco d’azzardo online. Ecco perché ha anche rilevato l’attività di gioco d’azzardo di Yi-soo.

Il sanguinoso caos di Chang-gi

Sotto false identità, Yi-soo e una poliziotta convincono uno dei tirapiedi di Chang-gi a vendere loro la proposta dell’attività di Chang-gi. Con il loro aiuto, i poliziotti arrestano questo tirapiedi, che rivela dettagli cruciali sulle operazioni finanziarie di Chang-gi. Quando l’aereo di Chang-gi atterra in Corea del Sud, Seok-do e la sua squadra arrestano Yu-seong. Chang-gi incontra Dong-cheol nella sua villa per ottenere la sua meritata parte. Dong-cheol rivela il suo piano per la QM Holdings, un sistema di criptovaluta con il presidente Kwon (Hyun Bong-sik) come leader. Ritarda la consegna di quanto dovuto a Chang-gi e sostiene che la sua nuova impresa è più vantaggiosa per tutti.

In seguito, Chang-gi supervisiona un incontro tra Ko Jae-hyuk e un rappresentante dell’exchange. Alla fine, uccide Ko Jae-hyuk e costringe il rappresentante ad accettare la sua tangente. Poco dopo, si infiltra nell’ufficio di polizia e uccide brutalmente Yu-seong. Dong-cheol, preoccupato dal comportamento sconsiderato di Chang-gi, ordina a Kwon di ucciderlo. Più tardi, Seok-do e il suo braccio destro si infiltrano in un evento della QM Holdings e si imbattono in Chang-gi e nei suoi soci. Ne nasce una lotta brutale in cui Chang-gi ferisce una donna innocente. In pochi istanti, Chang-gi riesce a fuggire. Tuttavia, questo li porta a rendersi conto di una possibile connessione tra la QM Holdings e le operazioni del casinò di Chang-gi.

La spiegazione del finale di The Roundup: Punishment

Chang-gi sfugge a Seok-do subito dopo aver ucciso Yu-seong mentre era in custodia della polizia. Inoltre, Seok-do e la sua squadra non ottengono alcun risultato concreto. Quindi, il capo della polizia decide di trasferire il caso a un’altra squadra. Determinato a catturare Chang-gi, Seok-do chiede al commissario dell’agenzia di polizia di lasciargli proseguire le indagini. Dopo la sua approvazione, la squadra di Seok-do decide di utilizzare le informazioni privilegiate di Yi-soo per la loro nuova missione. Creano un finto casinò per indurre la squadra di Chang-gi a fare irruzione. Con l’aiuto della polizia nazionale filippina, la squadra di Seok-do fa irruzione nel server del casinò di Chang-gi e stabilisce con certezza una connessione tra esso e la QM Holdings.

La squadra di Chang-gi se ne rende conto e decide di spegnere il sistema. Quindi, ingaggia una lotta con la banda del presidente Kwon e la sconfigge. Chang-gi si rivolta contro Kwon e uccide Dong-cheol per impossessarsi della sua chiave di amministratore. Prende i dati del server dalla villa di Dong-cheol e ne lascia una parte a Kwon. La polizia raggiunge la villa solo dopo che Chang-gi è fuggito all’aeroporto. Dopo che la sua squadra ha arrestato gli uomini di Kwon, Seok-do si reca all’aeroporto. Seok-do ingaggia un’intensa lotta con Chang-gi e il suo socio. Li picchia entrambi e arresta Chang-gi. Inoltre, con l’arresto di Kwon e dei suoi uomini, Seok-do mantiene la promessa fatta alla madre di Sung-jae. Lui e la sua squadra le rendono omaggio.

