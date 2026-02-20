James Gunn conferma se il prequel di Wonder Woman della DCU è stato ufficialmente cancellato tra le voci che circolano

Arriva un chiarimento definitivo sul destino di Paradise Lost, la serie prequel dedicata a Wonder Woman ambientata a Themyscira. Dopo settimane di voci insistenti su una presunta cancellazione silenziosa, è stato direttamente James Gunn a intervenire per fare chiarezza sul futuro del progetto nel nuovo DC Universe.

Rispondendo a un utente su Threads, il co-CEO dei DC Studios ha smentito senza mezzi termini le indiscrezioni: «Assolutamente no. Gesù, torno su Threads per la prima volta dopo settimane e trovo solo una cosa incredibilmente sbagliata dopo l’altra. Cosa sta succedendo?»

Una presa di posizione netta che sembra chiudere – almeno per ora – le speculazioni sulla presunta cancellazione.

Da dove nasceva la voce sulla cancellazione di Paradise Lost

Il rumor era partito a febbraio, quando John Rocha, durante il programma Geek Buddies, aveva sostenuto che il progetto fosse stato dichiarato “morto” in fase di sviluppo. Secondo quanto riportato, alcuni sceneggiatori che avevano presentato pitch per la serie sarebbero stati informati che lo show non era più in sviluppo attivo.

Rocha aveva anche sottolineato come l’idea di realizzare una serie su Themyscira senza includere Wonder Woman avesse lasciato perplessi molti fan. Un dubbio che aveva alimentato ulteriormente la sensazione che il progetto potesse essere stato accantonato.

Cos’è Paradise Lost e perché è strategico per il DCU

Annunciata nel gennaio 2023 come parte del Capitolo 1 “Gods and Monsters” del nuovo DCU, Paradise Lost dovrebbe essere una serie ambientata su Themyscira prima della nascita di Diana Prince. Un racconto politico e mitologico, descritto in passato come una sorta di “Game of Thrones con le Amazzoni”, pensato per espandere l’universo narrativo prima dell’arrivo ufficiale della nuova Wonder Woman.

Al momento, tuttavia, non è stato ancora reso noto il team creativo definitivo, né la serie è stata formalmente ordinata. Parallelamente, DC Studios sta sviluppando anche un nuovo film dedicato a Wonder Woman, con Ana Nogueira – già sceneggiatrice di Supergirl – al lavoro sulla sceneggiatura.

Non è stato ancora scelto il volto della nuova Diana Prince e il progetto cinematografico non ha, per ora, un regista ufficiale.

Cosa significa davvero la smentita di Gunn

La risposta di Gunn non equivale a un’accelerazione produttiva, ma conferma che Paradise Lost non è stata cancellata. Nel contesto della ristrutturazione totale dell’universo DC, molti progetti sono in fase di ridefinizione e sviluppo preliminare, il che rende fisiologici rallentamenti e silenzi.

La smentita pubblica serve soprattutto a ribadire che il piano “Gods and Monsters” resta in piedi e che Themyscira continua a essere un tassello importante nella costruzione del nuovo DCU. Se e quando Paradise Lost verrà ufficialmente ordinata, potrebbe approdare su HBO Max – e probabilmente anche su HBO – consolidando il legame tra serialità premium e universo cinematografico condiviso.

Per ora, una cosa è certa: le Amazzoni non sono fuori gioco.