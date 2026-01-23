Wonder Man: le prime reazioni anticipano una serie “straordinaria”

L’embargo sulle recensioni di Wonder Man verrà revocato a breve, ma i Marvel Studios hanno appena pubblicato uno spot televisivo con le prime lodi di alcuni critici. Per contestualizzare, queste sono state probabilmente raccolte da coloro che hanno partecipato al junket del film e hanno visto la serie prima di coloro che hanno scritto le recensioni dello show.

Le citazioni utilizzate includono “diverso da qualsiasi cosa la Marvel abbia fatto prima”, “incredibile”, “sorprendente”, “straordinario” e, forse in modo piuttosto prevedibile, “meraviglioso”. Si dice anche che “Yahya offre una performance straordinaria” e che “Kingsley è brillante”. Solo quando le recensioni saranno pubblicate potremo però avere un quadro più equilibrato dei giudizi, ma reazioni come queste sono sicuramente di buon auspicio per l’ultima serie TV dell’MCU.

Ad ogni modo, con queste prime reazioni la nuova serie della Fase 6 ha ottenuto il suo punteggio ufficiale su Rotten Tomatoes, attestandosi al 92%. Poiché le recensioni continuano ad arrivare, il punteggio dei critici su Rotten Tomatoes è soggetto a modifiche al momento della pubblicazione di questo articolo e il punteggio del pubblico per la serie MCU emergerà dopo il suo lancio su Disney+.

Tuttavia, se il punteggio rimarrà invariato, Wonder Man sarà acclamato dalla critica come WandaVision (92%), la stagione 1 di Loki (92%) e Hawkeye (92%). Ad oggi, lo show MCU con il punteggio più alto rimane Ms. Marvel con un quasi perfetto 98%. Non resta a questo punto che attendere che la serie diventi disponibile per poter avere un giudizio più certo, ma soprattutto per scoprire cosa accadrà al protagonista e in che modo si inserirà nel Marvel Cinematic Universe, anche in vista di future apparizioni.

La trama di Wonder Man

In Wonder Man, l’aspirante attore hollywoodiano Simon Williams sta lottando per far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore i cui ruoli più importanti potrebbero essere ormai alle spalle, Simon viene a sapere che il leggendario regista Von Kovak sta girando il remake del film sui supereroi “Wonder Man”. Questi due attori, agli antipodi delle loro carriere, perseguono con tenacia ruoli che potrebbero cambiare la loro vita.