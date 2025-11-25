Y: Marshals, il nuovo spin-off di Yellowstone potrebbe aver confermato il destino di Monica Dutton

Il trailer ufficiale della CBS per Y: Marshals potrebbe aver confermato il destino di Monica Dutton (Kelsey Asbille). Creata da Taylor Sheridan, David C. Glasser e Spencer Hudnut, Y: Marshals riprende la storia di Kayce Dutton (Luke Grimes) dopo il finale della serie Yellowstone, in cui ha venduto il ranch Dutton e si è trasferito a East Camp con sua moglie Monica e suo figlio Tate (Brecken Merrill).

Kayce Dutton era l’eroe d’azione riluttante di Yellowstone, ma Y: Marshals riporta in azione il figlio minore del defunto John Dutton III (Kevin Costner). Kayce viene reclutato dagli U.S. Marshals per affrontare le pericolose “bande, i cartelli e i guerrieri razziali” che minacciano la pace del “paese di Dio”, il Montana.

Insieme a Tate Dutton, Y: Marshals riporta in scena volti noti di Yellowstone come Gil Birmingham nei panni di Thomas Rainwater e Mo Brings Plenty nei panni di Mo per tenere compagnia a Kayce nelle sue nuove avventure ricche di azione sulla CBS.

Ora, la domanda ricorrente sul perché Kelsey Asbille non sia elencata nel cast di Y: Marshal nei panni di Monica Dutton potrebbe aver trovato una risposta.

Il trailer di Y: Marshal potrebbe aver confermato la morte di Monica Dutton

Il trailer ufficiale di Y: Marshal inizia con la narrazione di Kayce Dutton su come ha lottato per “liberarsi dal peso di Yellowstone”. Mentre Kayce sale su una tomba in cima a una collina, dice: “Ho perso i miei compagni di squadra, i miei genitori, persino i miei fratelli…” Tuttavia, la tomba davanti alla quale Kayce si inginocchia è relativamente recente. Potrebbe trattarsi del luogo di sepoltura di Monica Dutton.

Sebbene Kayce e Beth Dutton (Kelly Reilly) abbiano venduto il ranch Yellowstone Dutton alla riserva Broken Rock, il cimitero della famiglia Dutton si trova su quel terreno. Kayce si trova in un appezzamento diverso che assomiglia all’East Camp nel trailer di Y: Marshal. Anche se Kayce non menziona sua moglie nella sua narrazione, questo potrebbe essere un indizio visivo della morte di Monica.

Y: Marshals introduce una serie di nuovi personaggi che si uniscono a Kayce nelle sue missioni ricche di azione, tra cui i colleghi U.S. Marshals Belle Skinner (Arielle Kebbel) e Andrea Cruz (Ash Santos).

Y: Marshals potrebbe aver scelto di liberare Kayce dal fardello del suo tumultuoso matrimonio con Monica.

Dato che Kayce è protagonista di una nuova serie su un nuovo network, è possibile che gli sia stato assegnato un nuovo interesse amoroso. Y: Marshals potrebbe aver scelto di liberare Kayce dal fardello del suo tumultuoso matrimonio con Monica.

La storia di Kayce in Yellowstone prende una piega oscura senza Monica

Kayce è il combattente più temibile dei moderni Dutton. Kayce era un Navy SEAL ed era il commissario per il bestiame durante Yellowstone. Kayce ha partecipato a numerosi scontri a fuoco e ha ucciso molti nemici della famiglia Dutton. Eppure Kayce aborrisce la violenza e ha cercato ripetutamente di sfuggirle.

Monica e Kayce si sono ritirati a East Camp con Tate per vivere una vita tranquilla, credendo che con la vendita del ranch Yellowstone Dutton, il ciclo di violenza che Kayce ha dovuto perpetuare per mantenere la terra della sua famiglia sarebbe finalmente finito. Tuttavia, se Monica è morta, questo distrugge la possibilità di Kayce di ottenere la pace e la felicità domestica che desiderava.

Y: Marshals capisce che se Monica viene sottratta dalla vita di Kayce, è più facile rimandarlo in azione. Che Monica sia effettivamente morta o che lo abbia lasciato, il personaggio triste interpretato da Kelsey Asbille non è un personaggio fisso in Y: Marshals, e questo libera Kayce di diventare nuovamente un eroe d’azione.

Il destino di Monica Dutton sembra ovvio, ma Y: Marshals potrebbe ancora aggiungere un colpo di scena o una rivelazione inaspettata. Tuttavia, lo scenario più probabile, dati gli indizi contestuali, è che Monica sia morta in Y: Marshals e che il ritorno in azione di Kayce come U.S. Marshal sia, in parte, un modo per sfuggire al dolore e alla solitudine causati dalla perdita della moglie.