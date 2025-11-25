Sadie Sink risponde ai rumor sul suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day

Uno dei più grandi misteri di Spider-Man: Brand New Day è l’aggiunta di Sadie Sink al Marvel Cinematic Universe. Sin dalla sua scrittura per il prossimo film MCU, ci sono state infinite voci e teorie su chi interpreterà la star di Stranger Things nel film con Tom Holland del 2026. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, alla Sink è stato finalmente chiesto di più sulle foto dal set di Spider-Man: Brand New Day, dato che sta girando il film della Fase 6.

La nuova arrivata nell’MCU ha dichiarato: “Tom può salutare i fan perché la gente sa chi è, ma poi si intravede me, e io sono come un pinguino. Sembra che la situazione rimarrà così per un po’”. Con le voci che circolano sul fatto che Sink sia Jean Grey nell’MCU, ha sottolineato come questo fosse già noto prima ancora che lei entrasse a far parte del prossimo film di Spider-Man, dicendo: “Questo stava già accadendo prima ancora che sapessi che avrei lavorato a questo progetto”. Anche Sink era scioccata dalle voci, dicendo: “Ero tipo: ‘Aspettate! Di cosa sta parlando la gente?’”.

Dato che le voci sull’MCU sono cambiate rapidamente nel corso dei mesi, Sink ha dato una risposta intelligente a coloro che pensano che interpreterà Rachel Cole-Alves, un’alleata di Punisher, con Jon Bernthal che riprenderà il ruolo di Frank Castle. L’attrice ha commentato: “Molte persone dimenticano che il colore dei capelli può cambiare, ma sì, capisco tutte le teorie”. Ha poi concluso aggiungendo: “La gente dovrà solo aspettare e vedere. Sono entusiasta che tutto questo possa finalmente essere chiarito”.

Dato che il cast di Spider-Man: Brand New Day sta girando da mesi, ci sono anche teorie secondo cui lei potrebbe essere Gwen Stacy dell’MCU. Al momento della pubblicazione di questa notizia, Sony Pictures e Marvel Studios non hanno ancora confermato chi interpreterà effettivamente. Anche la trama è tenuta segreta, poiché il film della Fase 6 sarà l’ultimo film dell’MCU prima di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Inoltre, non è ancora noto se Holland sarà presente nei crossover degli Avengers nei panni di Peter Parker.

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.