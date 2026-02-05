HomeCinema News2026

Thor torna più centrale che mai in Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth riflette sull’evoluzione tragica del personaggio

Di Redazione

-

Chris Hemsworth
Chris Hemsworth al photocall al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Con Avengers: Doomsday, il Marvel Cinematic Universe si prepara a riportare in scena uno dei suoi volti più iconici. Chris Hemsworth tornerà infatti nei panni di Thor mentre la Fase 6 si avvicina al suo culmine, in una storia che vedrà anche l’ingresso di Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr., al centro della minaccia multiversale.

In una recente intervista rilasciata a BroBible, Hemsworth ha ripercorso i 15 anni di evoluzione di Thor nel MCU, soffermandosi sul modo in cui il personaggio è cambiato film dopo film, anche in base ai diversi registi che ne hanno guidato l’arco narrativo a partire dal debutto del 2011.

Thor nel MCU: da eroe “nuovo” a voce autorevole degli Avengers

Thor in Avengers: Doomsday

L’attore australiano ha ricordato con gratitudine l’inizio del percorso sotto la direzione di Kenneth Branagh, definendolo un punto di partenza fondamentale. «Ero nelle mani di uno dei migliori registi possibili, estremamente collaborativo», ha spiegato, sottolineando come quell’impostazione abbia dato solide basi al personaggio.

Con il passare degli anni, però, Thor ha attraversato fasi molto diverse. Hemsworth ha ammesso che alcuni registi hanno faticato a gestire un personaggio così potente, ricordando anche le parole di Joss Whedon, che in passato aveva definito Thor “un personaggio difficile da scrivere” una volta raggiunto un certo livello di forza.

La vera svolta, secondo l’attore, è arrivata con Taika Waititi. «Ero stanco di quello che stavo facendo, e anche lui lo era. Abbiamo deciso di esplorare uno spazio diverso», ha raccontato Hemsworth, riferendosi al cambio di tono che ha reso Thor più imprevedibile, ironico e allo stesso tempo più umano.

Questo percorso porta direttamente a Avengers: Doomsday, dove Hemsworth sente che Thor ha finalmente “guadagnato il suo posto al tavolo”. Sul set del film, circondato da personaggi al loro primo Avengers, l’attore ha percepito una nuova consapevolezza: Thor non è più il nuovo arrivato, ma una sorta di anziano del gruppo, segnato da secoli di battaglie e perdite. «È vecchio di duemila anni, ha visto cose che lo hanno stancato profondamente. Abbiamo deciso di puntare anche su questa stanchezza esistenziale», ha spiegato.

Marvel Studios ha iniziato a costruire l’attesa per Avengers: Doomsday già da dicembre 2025, pubblicando diversi teaser. Le riprese principali si sono concluse nel settembre 2025, ma sono previste ulteriori sessioni di fotografia aggiuntiva in primavera. L’uscita del prossimo trailer non è stata ancora annunciata, mentre è già confermato che Anthony Russo e Joe Russo torneranno alla regia di Avengers: Secret Wars, le cui riprese inizieranno in estate.

Avengers: Doomsday arriverà al cinema il 18 dicembre, segnando un nuovo capitolo cruciale per Thor e per l’intero MCU.

