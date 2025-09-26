HomeTrailerAll of You: il trailer italiano del romantic drama Apple Tv+ con...
All of You: il trailer italiano del romantic drama Apple Tv+ con Brett Goldstein e Imogen Poots

Chiara Guida
All of You, il nuovo romantic drama Apple Original diretto dal premio Emmy William Bridges e con protagonisti il vincitore dell’Emmy Brett Goldstein e Imogen Poots, è disponibile da oggi, 26 settembre, su Apple TV+.

La trama di All of You

Migliori amici dai tempi dell’università, Simon (Goldstein) e Laura (Poots) si allontanano quando lei si sottopone a un test che le rivela chi è la sua anima gemella, nonostante anni di sentimenti inespressi tra loro. Con il passare del tempo, mentre le loro strade si incrociano e si separano, nessuno dei due può negare la sensazione di aver perso l’occasione di una vita insieme. Di fronte all’incertezza di cambiare il corso delle proprie vite, Simon e Laura sono disposti a rischiare tutto per vivere l’amore che c’è sempre stato tra loro o dovrebbero accettare il loro destino? “All of You” è un dramma romantico tanto divertente quanto straziante che si interroga se una sola persona possa davvero essere tutto per te… Completano il cast Steven Cree, Zawe Ashton e Jenna Coleman.

Scritto dallo stesso Goldstein e dal vincitore dell’Emmy William Bridges (Black Mirror), qui al suo debutto come regista, “All of You” è prodotto da MRC e da Aaron Ryder e Andrew Swett di Ryder Picture Company. Bridges e Goldstein sono anche produttori esecutivi insieme ad Alexander Black e Jon Rosenberg.

I credits di All of You

  • Regia: William Bridges
  • Sceneggiatura: Brett Goldstein e William Bridges
  • Cast: Brett Goldstein, Imogen Poots, Steven Cree, Zawe Ashton, Jenna Coleman
  • Produttori: William Bridges, Brett Goldstein, Aaron Ryder, Andrew Swett
  • Produttori esecutivi: Alexander Black and Jon Rosenberg
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

