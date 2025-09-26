HomeCinema News2025

Yelena Belova: nuovi dettagli sul suo ruolo in Avengers e Spider-Man: Brand New Day

Di Gianmaria Cataldo

-

Yelena in Thunderbolts*

Con l’avvicinarsi della fine della Saga del Multiverso, tutti gli occhi sono puntati sulla Marvel Studios per vedere come si concluderà un’era narrativa sorprendentemente altalenante e spesso controversa. I registi di Avengers: Endgame, i fratelli Russo, sono tornati nell’MCU per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, e l’aspettativa è che avremo un soft reboot all’indomani di quest’ultimo. In ogni caso, tra le cose che verranno ricordate con maggior piacere vi è Yelena Belova.

La maggior parte dei fan sembra concordare sul fatto che il personaggio interpretato da Florence Pugh sia uno dei migliori di questa saga. L’attrice britannica ha finora rubato la scena in Black Widow, Hawkeye e Thunderbolts*, e ora guida i Nuovi Vendicatori insieme a Bucky Barnes. È stato riferito che apparirà anche in Spider-Man: Brand New Day, e lo scoop @MyTimeToShineH riporta oggi che “Yelena avrà un ruolo ENORME in entrambi i film degli Avengers e in alcune scene di Spider-Man Brand New Day”.

Non abbiamo idea di cosa unirà Peter Parker e Yelena nel prossimo film di Spider-Man, ma forse lei sta cercando di espandere le fila dei New Avengers? Per quanto riguarda il suo ruolo nei prossimi film degli Avengers, sappiamo che Yelena riproporrà la sua squadra in Doomsday; nel frattempo, alcune concept art trapelate suggeriscono che lei sarà tra coloro che serviranno Dottor Destino nella sua nuova realtà “Battleworld”. Come sempre, non resta che attendere di poter avere conferme ufficiali a riguardo.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).

