Daredevil: Born Again, nuovi rumor parlano del coinvolgimento degli originali Luke Cage e Iron Fist

Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ il prossimo marzo. Il primo annuncio prevedeva una serie TV di 18 episodi, ma da allora le cose sono cambiate diverse volte e ora sappiamo che la serie sarà divisa in due stagioni (la seconda che inizierà la produzione da un mese a questa parte).

C’è un’enorme quantità di intrighi che circonda i piani della Marvel Television per l’Uomo senza paura e The Cosmic Circus ha condiviso oggi alcuni nuovi dettagli sul tanto atteso revival di Daredevil. Apparentemente, “[Bullseye] ha un ruolo interessante in Born Again. Non necessariamente molta azione, però, più basato sulla guerra psicologica, se vuoi. Colpirà Matt dove fa male”. Si legge sul sito di scoop.

Questo si spera significhi che otterremo più di qualche scena d’azione buttata lì con il cattivo. Oltre a Bullseye, Daredevil avrà le mani piene a che fare con il contorto serial killer Muse. Questo report afferma che “Muse è parte del motivo per cui questo show sarà TV-MA. Sarà uno di quei cattivi che ti faranno venire i brividi. Non ci sarà una sola qualità redentrice in questo tizio, e spaventerà a morte tutti, persino Matt [e Wilson Fisk].”

“Matt non ha mai ucciso nessuno intenzionalmente nel suo show, e con tutto quello che succede in questo show, e quello che Matt è costretto a vivere, hai la sensazione che ne abbia abbastanza e debba prendere in mano la situazione con ogni mezzo necessario, ed è questo che renderà questo show più speciale”, anticipa Alex Perez, aggiungendo che Muse dell’MCU avrà gli stessi poteri dei fumetti.

Per chi non lo sapesse, questi includono forza e velocità sovrumane e la capacità di captare ogni informazione sensoriale intorno a lui, il che significa che persino i sensi potenziati di Daredevil hanno difficoltà a tenerlo sotto tiro.

Lo scooper ritiene che Daredevil: Born Again continuerà oltre la seconda stagione e ha concluso condividendo un aggiornamento su dove stanno le cose con i compagni difensori dell’eroe, Luke Cage e Iron Fist. “Non credo che [li cambieranno]. A quanto ho capito, i Marvel Studios vogliono che tutti gli stessi attori tornino e le loro interazioni passate saranno accennate in Daredevil: Born Again.”

Quindi, un cameo è fuori discussione per ora… tuttavia, ciò non significa che non li vedremo in futuro. Dopotutto non è nuova l’idea che Danny Rand avrebbe svolto il ruolo di mentore del nuovo Iron Fist dell’MCU in un futuro film o serie TV.

Quello che sappiamo di Daredevil: Born Again

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo. È stato recentemente confermato che Daredevil: Born Again sarà presentato in anteprima su Disney+ il 4 marzo 2025.

