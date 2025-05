DALAI LAMA – La saggezza della felicità: il trailer

Wanted ha diffuso il trailer del documentario DALAI LAMA – La saggezza della felicità (titolo originale Wisdom of Happiness), in arrivo nei cinema italiani dal 26 maggio.

Realizzato in occasione delle celebrazioni per il suo novantesimo compleanno che ricorre il 6 luglio, DALAI LAMA – La saggezza della felicità vuole essere lo straordinario testamento spirituale di una delle figure più carismatiche e significative del nostro tempo e vede il 14° Dalai Lama e leader spirituale Tenzin Gyatso rivolgersi direttamente ad ogni individuo del pianeta per condividere la sua saggezza sulla ricerca della felicità nel mondo contemporaneo. Una riflessione sull’equilibrio tra le antiche tradizioni del buddhismo tibetano e i valori contemporanei della nostra società globalizzata – oggi in lotta per superare la violenza e la guerra, mentre si trova sull’orlo del collasso ambientale – ci dimostra che è possibile costruire un mondo più sano e felice per tutti gli esseri viventi e che gli strumenti necessari per farlo sono, in realtà, già nelle nostre mani. Il messaggio del Dalai Lama, grazie alla sua mente illuminata e al suo disarmante senso dell’umorismo, ci aiuta a comprendere quanto possa essere semplice costruire una società pacifica e prospera per tutti. La felicità nasce dentro ciascuno di noi, ma solo coltivando una compassione incondizionata gli uni per gli altri è possibile trasformare il mondo.

Il documentario vede la straordinaria collaborazione dei registi Barbara Miller (#Female Pleasure, Forbidden Voices), Philip Delaquis (E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea, #Female Pleasure), e Oren Moverman e Richard Gere nelle vesti di produttori esecutivi, dando vita a un’opera potente e attuale. Attraverso un accesso privilegiato, immagini contemplative e filmati d’archivio inediti, DALAI LAMA – La saggezza della felicità accompagna lo spettatore in un viaggio meditativo offrendo una visione semplicemente trasformativa.

Dopo aver partecipato a festival internazionali tra cui Zurich Film Festival, Woodstock Film Festival, Dharamsala Film Festival e Film festival Diritti Umani Lugano, DALAI LAMA – La saggezza della felicità è l’evento di chiusura del Vesak 2025, la più importante festività buddhista dell’anno, che l’Unione Buddhista Italiana celebra alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 23 al 25 maggio.

L’arrivo in sala sarà preceduto da una proiezione speciale per il pubblico che si terrà domenica 25 maggio al Palazzo del Cinema Anteo di Milano in cui saranno ospiti speciali Richard Gere, attore, produttore cinematografico e da anni attivista impegnato nella causa tibetana e Jetsun Pema, Ex Presidente di Tibetan Children’s Villages nonché sorella di Sua Santità il XIV Dalai Lama, in dialogo con Piero Verni, Giornalista, scrittore e documentarista.

DALAI LAMA – La saggezza della felicità è un documentario profondamente intimo con protagonista il Dalai Lama, che, a quasi 90 anni, offre consigli pratici per affrontare le sfide del XXI secolo. Il film lo ritrae mentre si rivolge direttamente agli spettatori, creando l’intimità di un incontro personale, e condivide la sua saggezza senza tempo su come raggiungere la pace interiore e la felicità per tutti.