Marvel punta al regista di Thunderbolts, Jake Schreier, per il film sugli X-Men

Il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, è in lizza per dirigere la prossima avventura Marvel degli X-Men. Alcune fonti sottolineano che l’accordo è ancora in fase iniziale e non è ancora stato finalizzato, ma Schreier è balzato in cima alla lista dei desideri di Disney e Marvel dopo che Thunderbolts* è diventato uno dei film dell’MCU con le migliori recensioni degli ultimi anni. Sebbene Thunderbolts* abbia avuto un avvio più lento al botteghino (con 76 milioni di dollari negli Stati Uniti) rispetto alla maggior parte dei film Marvel, lo studio spera che il supporto di critica e pubblico aiuti il ​​film a durare sul grande schermo.

Lo sceneggiatore Michael Lesslie, che ha recentemente recitato in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, ha scritto la sceneggiatura con Kevin Feige a bordo per produrre il nuovo capitolo degli X-Men. Non sono stati rivelati altri dettagli sul film, inclusi il cast, la trama o la tempistica di uscita. Prima di approdare alla Marvel, Schreier ha diretto il film fantascientifico “Robot & Frank” del 2012, la commedia romantica “Paper Towns” del 2015 e alcuni episodi di “Beef” di Netflix e “Star Wars: Skeleton Crew“.

La Disney ha iniziato a esplorare i personaggi mutanti dei fumetti con il film campione di incassi del 2024 “Deadpool & Wolverine” e l’imminente “I Fantastici Quattro: Gli Inizi“, ma questo film, ancora senza titolo, è il primo film indipendente degli X-Men da quando la 21st Century Fox è stata acquisita dalla Disney nel 2019. Per il piccolo schermo, i Marvel Studios hanno prodotto la serie animata Disney+ “X-Men ’97“, uno spin-off della serie degli anni ’90, che ha ricevuto ottime recensioni.

“Abbiamo imparato nel tempo che la quantità non genera necessariamente qualità. E francamente, abbiamo tutti ammesso a noi stessi di aver perso un po’ di concentrazione guadagnando troppo”, ha detto Bob Iger mercoledì durante una conference call con gli investitori. “Consolidando un po’ e facendo in modo che la Marvel si concentrasse molto di più sui suoi film, crediamo che ciò si tradurrà in una qualità migliore. Credo che il primo e migliore esempio sia ‘Thunderbolts*'”.