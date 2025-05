Stick: il trailer della nuova comedy sul golf con Owen Wilson

Apple TV+ ha presentato oggi il trailer di “Stick”, la nuova comedy sul golf interpretata e prodotta da Owen Wilson e creata da Jason Keller. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 4 giugno con i primi tre episodi dei dieci totali, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 23 luglio.

In “Stick”, Owen Wilson interpreta Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista, la cui carriera è deragliata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio e il licenziamento dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell’Indiana, Pryce punta tutto su un diciassettenne problematico di nome Santi (Peter Dager). “Stick” è una commedia sincera e piacevole su una famiglia ritrovata e sulle sue relazioni, ambientata nel mondo del golf come non è mai stato mostrato prima.

Oltre a Wilson e Dager, il cast comprende Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant, e vede la partecipazione di superstar del golf come Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndam Clark e altri. Tra i vari camei, figurano Jim Nantz e Trevor Immelman, Matt Scharff, Brad Dalke e Garrett Clark di Good Good, nonché l’appassionato di golf Dan Rapaport.

“Stick” è ideata da Jason Keller, che è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Owen Wilson, Ben Silverman per Propagate Content e Guymon Casady di Entertainment 360. La serie è prodotta anche da Howard T. Owens, Rodney Ferrell, Drew Buckley, Lee Eisenberg, Natalie Sandy, Christopher Moynihan, Bill Callahan, Valerie Faris e Jonathan Dayton. Faris e Dayton sono i registi insieme a David Dobkin, Jaffar Mahmood, M.J. Delaney e John Hamburg.