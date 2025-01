Annihilus: i piani del MCU vanno molto oltre la serie tv di Nova!

Nelle ultime settimane, si è parlato molto di Annihilus, classico cattivo dei Fantastici Quattro, che potrebbe assumere il ruolo di avversario principale nella serie TV Nova pianificata dalla Marvel Television.

Anche se ha senso introdurre l’Arthrosian e la sua Annihilation Wave in quella serie, sembra dunque chiaro che il personaggio non inizierà la sua vita come antagonista nel franchise dei Fantastici Quattro. C’è qualcosa di molto eccitante nella prospettiva che Nova vedremo l’adattamento di Annihilation o che la serie prepari il terreno per l’evento in un futuro film cosmico dell’MCU (Guardiani della Galassia 4, potrebbe essere una opzione, al netto dell’assenza di James Gunn).

Ora, quest’ultima opzione sembra più probabile in base alle nuove informazioni condivise da Daniel Richtman. L’insider che Annihilus non sarà un cattivo una tantum in Nova; invece, ci si aspetta che appaia anche in altri progetti, il che probabilmente significa che l’angolo cosmico dell’MCU ha appena trovato un nuovo grande cattivo.

Non è fuori dal regno delle possibilità che Annihilus diventi il “​​prossimo Thanos”, in particolare se la sua Annihilation Wave si fa strada verso la Terra. È allora che potremmo vedere la prima famiglia della Marvel combattere il mostro, probabilmente con Nova a dare una mano.

Annihilus nei fumetti

Nei fumetti, i Tyannani erano originariamente l’unica forma di vita intelligente nella Zona Negativa e, dopo aver rilasciato inavvertitamente spore di vita su un pianeta vulcanico sterile, una di queste è mutata ed è diventata il cattivo noto come Annihilus. Acquisendo una barra di controllo cosmico che ha notevolmente esteso la sua durata di vita, Annihilus si è messo in viaggio per distruggere tutto ciò che considerava una minaccia per la sua esistenza. Ossessionato dal dominio della Zona Negativa, è diventato un vero conquistatore prima di incrociare i Fantastici Quattro.

Decenni dopo, il cattivo incontrò la Forza Opposta, la versione della Zona Negativa del Potere Cosmico. Invase quindi l’Universo Marvel con la sua Onda Annientatrice, un’armata composta da migliaia di astronavi e un esercito con innumerevoli “insetti”. Pianeta dopo pianeta, tutti caddero mentre Annihilus si metteva in viaggio per acquisire il Potere Cosmico usato da Galactus e dai suoi Araldi. Il suo obiettivo finale? Distruggere ogni forma di vita in entrambi gli universi. Alla fine, personaggi del calibro di Silver Surfer, Star-Lord, Drax e Nova si riunirono per fermare il cattivo. Fu Richard Rider a salvare la situazione, però, quando gli conficcò un pugno nella gola e lo uccise strappando gli organi interni della creatura.

Quanto di tutto questo finirà nell’MCU resta da vedere e non ci si aspetta che Nova arrivi fino a dopo l’uscita di Avengers: Secret Wars nel 2027.