V per Vendetta: la spiegazione del finale del film

Cosa succede alla fine del dramma politico distopico del 2005, V per Vendetta? Diretto da James McTeigue e sceneggiato dalle sorelle Wachowski, il film è ambientato in un futuro alternativo che ruota attorno a un regime totalitario neofascista nordico e alla figura di V (Hugo Weaving), un anarchico mascherato che vuole spingere il Regno Unito verso un cambiamento rivoluzionario. Allegoria dell’oppressione alimentata dal governo e della tirannia statale, V per Vendetta è ambientato nel 2020, dove il mondo è in subbuglio come mai prima d’ora, mentre una pandemia devasta l’Europa e tutti i gruppi di minoranza, compresi gli atei e gli ebrei, sono considerati “indesiderabili” e vengono cacciati e giustiziati.

Il 4 novembre, V, che indossa sempre una maschera di Guy Fawkes, salva la giornalista televisiva Evey Hammond (Natalie Portman) dall’assalto della polizia segreta dello Stato, che poi assiste al piano di V in azione, che prevede la demolizione dell’Old Bailey, tra fuochi d’artificio e l’Ouverture 1812 di Tchaikovsky, scritta per commemorare la ritirata di Napoleone da Mosca. Nel frattempo, l’ispettore Finch (Stephen Rea) di Scotland Yard guida la ricerca del vigilante mascherato V e mira a porre fine ai suoi piani radicati nella ribellione. Nel corso del tempo, si rafforza la roccaforte del partito Norsefire, che non lascia nulla di intentato per quanto riguarda la violazione della privacy, la sorveglianza intrusiva e la formazione dell’opinione pubblica attraverso la narrazione controllata dei media.

L’autorità del governo viene ripetutamente sfidata da V, che emerge come unico simbolo di cambiamento e ribellione per le masse, strettamente associato all’immagine di Guy Fawkes. Tra i piani di V per distruggere il Parlamento il 5 novembre e aizzare la popolazione contro il governo, Evey subisce una metamorfosi estrema, giocando un ruolo vitale negli eventi del Guy Fawkes Day. Sebbene quasi tutte le opere di narrativa distopica siano raramente previsioni del futuro, ma piuttosto critiche dei tempi in cui sono state scritte, V for Vendetta rimane inquietantemente attuale, riecheggiando gli eventi in cui il mondo è attualmente coinvolto.

V per Vendetta è tratto da una graphic novel

V for Vendetta è basato sull’omonima graphic novel scritta da Alan Moore, noto anche per aver creato Watchmen. Sebbene l’adattamento cinematografico si basi in buona parte sul romanzo di Moore, il film si discosta notevolmente in termini di contesto politico, simbolismo e finale. Il regime totalitario di Moore è radicato negli anni ’90, in un mondo che si sta ancora riprendendo da una guerra nucleare mortale, in cui il conflitto centrale tra l’enigmatico V e il governo è emblematico dei punti di vista contrastanti di fascismo e anarchismo. Mentre il film rimodella questo conflitto centrale per adattarlo meglio all’atmosfera sociopolitica del suo tempo, cosa che ha portato Moore a giudicarlo negativamente.

Cosa rappresenta la V in V per Vendetta

Quando V viene introdotto per la prima volta in V for Vendetta durante il tentativo di aggressione di Evey da parte della polizia segreta, interviene emergendo dall’ombra e citando drammaticamente quanto segue: “Le molteplici malvagità della natura sciamano su di lui. Disdegnando la fortuna con il suo acciaio brandito che fumava per la sanguinosa esecuzione”. Questi versi tratti dal Macbeth di William Shakespeare, Atto I, Scena II, in cui viene descritta la spavalderia di Macbeth in battaglia, sono scelti deliberatamente da V, in quanto stabiliscono la dualità con cui viene percepito il suo personaggio.

Le sue azioni possono quindi essere viste contemporaneamente come radicate nel terrorismo e nell’eroismo, e queste righe rivelano anche il paradigma teatrale della sua identità. Sebbene le sue origini e la sua vera identità non vengano mai rivelate, V, a un certo punto, è stato un detenuto del campo di reinsediamento di Larkhill, dove è stato sottoposto a orribili esperimenti che gli hanno provocato uno sfregio facciale e capacità fisiche quasi sovrumane. Essendo l’unico sopravvissuto a questa tragedia, il prigioniero della Stanza V (cinque) assume l’identità di V, che diventa più un simbolo dell’uomo comune che una persona con un obiettivo.

Alan Moore pone deliberatamente le azioni di V come moralmente ambigue, in quanto trascorre anni a pianificare la sua vendetta contro Norsefire. Nel film, V interrompe una trasmissione di propaganda e si presenta alle masse, proponendo il suo piano di sovversione e rivolta per il 5 novembre, che gli permette di evolversi in un simbolo di resistenza contro la tirannia e di speranza per un mondo più libero. In questo modo getta il seme dell’idea che le persone non debbano rannicchiarsi per paura dei loro governi e della nascita di un’utopica società anarchica nel prossimo futuro. “Le idee sono a prova di proiettile”, osserva V a un certo punto.

Il che si rivela vero, poiché anche dopo la sua morte, l’immagine di Guy Fawkes non si erode né si affievolisce, e la sua identità viene assunta da migliaia di persone che prendono d’assalto il Parlamento prima di farlo saltare. Alla fine di V per Vendetta, quando Finch chiede a Evey dell’identità di V, lei risponde semplicemente: “Era tutti noi”, consolidando il simbolismo che chiude il cerchio. Nel mondo reale, la maschera di Guy Fawkes di V si è trasformata in un simbolo di rivoluzione, come dimostra la sua adozione da parte del collettivo internazionale di hacktivisti Anonymous e la sua apparizione in protezione durante Occupy Wall Street e la rivoluzione egiziana.

Il significato della Congiura delle Polveri

Il Gunpowder Treason Plot (Congiura delle Polveri) del 1605, un attentato sventato contro il re Giacomo I e l’esplosione della Camera dei Lord il 5 novembre, assume un’importanza centrale nella trama di V per Vendetta. V utilizza questo evento come ispirazione storica, che si riflette nelle sue ideologie, nel suo linguaggio e nel suo aspetto, poiché l’uso della maschera di Guy Fawkes ha una funzione sia pratica che simbolica. La maschera non solo oscura la sua identità e lo trasforma in un’idea, ma funge anche da catalizzatore per la rivolta, alimentata dai seguenti versi:

“Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto”.

Oltre a questo, il film fa riferimento a tre cospiratori della Congiura delle Polveri attraverso i personaggi di Rookwood, Percy e Keyes, e fa un parallelo con Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, paragonando V a Edmond Dantès. Man mano che la narrazione procede, l’arrivo del 5 novembre è impregnato di urgenza, poiché segna l’inizio della fine per il governo neofascista del film e per i suoi modi totalitari. Il 5 novembre è ancora oggi celebrato in Gran Bretagna come Guy Fawkes Day, anche se in un contesto diverso, per ricordare il fallimento del complotto, con spettacoli pirotecnici e falò per commemorare l’evento.

Il vero significato del finale di V per Vendetta

All’approssimarsi del 5 novembre, V distribuisce quindi migliaia di maschere di Guy Fawkes tra il pubblico, scatenando un incidente che coinvolge l’omicidio di un bambino che indossa la maschera da parte di un membro della polizia segreta. Incoraggiate dall’immagine di V e dall’atto efferato commesso davanti a loro, le masse superano la paura e avanzano verso il poliziotto per fare giustizia. Alla vigilia del 5 novembre, Evey fa visita a V, che rivela un treno pieno di esplosivi nella metropolitana di Londra, lasciando a lei la decisione di usarli, poiché non vuole dare forma a un futuro di cui potrebbe far parte.

Ciò dimostra che V era preparato alla morte imminente per mano dello Stato e l’aveva accettata grazie alla sua convinzione che la morte di un uomo non uccide l’idea che sta dietro di lui o ciò che rappresenta. Prima di morire, V professa il suo amore per Evey. Nel frattempo, Finch, disilluso dal regime del partito, permette a Evey di inviare il treno carico di esplosivo per far saltare in aria il Parlamento. Prima di morire, V crea un vuoto di potere eliminando tutti coloro che sono al potere, lasciando il personale militare incaricato di difendere il Parlamento privo di direzione e di leadership.

Come da lui immaginato, una folla di cittadini ammantati e mascherati da Guy Fawkes marcia davanti a loro mentre il Parlamento esplode e i fuochi d’artificio illuminano i volti dei presenti. Il finale è catartico e potente, poiché l’immortalità dell’idea di V si realizza pur accogliendo le diverse interpretazioni e il significato di ogni singolo membro della folla. V per Vendetta è dunque un grido d’appello per la voce del popolo, che si solleva verso la fine per combattere la sorveglianza del governo, la manipolazione dei media e la politica divisiva alimentata dall’odio.