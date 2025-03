Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: la spiegazione del finale della saga

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (qui la recensione), il film conclusivo del franchise di Harry Potter diretto da David Yates, ha visto Voldemort (Ralph Fiennes) sconfitto e Hogwarts trionfare, ma ha lasciato alcune domande in sospeso, dal perché Harry (Daniel Radcliffe) non sia morto al perché abbia spezzato la Bacchetta di Sambuco e fino al perché Harry ha finito per chiamare suo figlio anche con il nome di Severus Piton (Alan Rickman), il professore che lo ha maltrattato durante tutto il periodo trascorso a Hogwarts. Prima di tutto ciò, poiché la maggior parte del film è dedicata alla battaglia di Hogwarts, le scene sono piene di momenti di suspense, di dolore per la perdita di alcuni personaggi importanti e di ansia per la vittoria di Harry nel duello con Voldemort.

Anche se il loro viaggio non è stato privo di tragedie, il Trio d’Oro ha raggiunto il suo lieto fine. Quando il flashforward si è concluso e l’inquadratura finale ci porta nella stazione di King’s Cross con Harry, Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint) che salutano i loro figli, I Doni della Morte – Parte 2 può concludersi sulla più dolce delle note, fornendo agli spettatori anche il significato ultimo e più profondo di quanto fino a questo punto visto. In questo articolo, approfondiamo proprio il significato del finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, andando alla scoperta di ogni suo particolare.

Powered by

Perché Harry non è morto nella Foresta Proibita

Grazie alla memoria di Severus Piton nel Pensatoio, Harry Potter ha appreso di essere uno degli Horcrux finali di Voldemort che doveva essere distrutto. Questo lo conduce alla Foresta Proibita per affrontare da solo Colui che non deve essere nominato, un finale di Harry Potter che molti aspettavano. Sebbene alla fine avesse senso che la Maledizione dell’Uccisione avesse ucciso l’Horcrux e non Harry, un’ulteriore spiegazione era ancorata al possesso della Bacchetta di Sambuco, poiché c’erano ancora speculazioni sulle ragioni per cui Harry non era morto; dopo tutto, la maledizione avrebbe potuto uccidere Harry e lasciare Voldemort con il suo Horcrux o uccidere Harry e l’Horcrux con lui.

Alla fine del film, Harry scopre però che la Bacchetta di Sambuco gli appartiene dopo aver disarmato Draco Malfoy, che in precedenza aveva disarmato Albus Silente e aveva fatto sua la bacchetta. Pertanto, poiché la Bacchetta di Sambuco non ha voluto uccidere il suo legittimo proprietario, ha finito per distruggere l’Horcrux all’interno di Harry, invece che Harry stesso. L’altro significato della sopravvivenza di Harry è l’incantesimo di protezione di Lily Potter che scorreva nel sangue suo e di Voldemort. Infatti, la rinascita di Voldemort includeva il sangue di Harry. Di conseguenza, mentre il sangue di Lily scorreva nelle vene di Voldemort, Harry Potter non poteva morire, il che spiega perché la Maledizione dell’Uccisione non ha posto fine alla sua vita.

L’incantesimo Expelliarmus uccide Voldemort

Nel terzo e ultimo atto del film e del franchise, Harry Potter si trova faccia a faccia con Voldemort completamente privo dei suoi malvagi Horcrux, mentre entrambi lanciano i loro incantesimi per l’ultima volta nelle loro forme più vulnerabili. Ci si chiede come un incantesimo innocuo come l’Expelliarmus possa porre fine alla vita di Voldemort e la spiegazione risiede ancora una volta nel cuore della Bacchetta di Sambuco. Quando i due lanciano i loro incantesimi l’uno contro l’altro, le maledizioni si scontrano in una scena splendidamente filmata con luci rosse e verdi simili al fuoco che si intrecciano. La connessione ha permesso alla Bacchetta di Sambuco di legarsi a Harry, il suo legittimo proprietario.

Poiché nel mondo dei maghi una bacchetta di solito si ritorce contro il mago che ha scelto, la Maledizione dell’Uccisione lanciata da essa rimbalza verso Voldemort e porta alla morte definitiva di Colui che non deve essere nominato. Il colpo fatale è stato rappresentato in un’altra spiegazione di Harry Potter relativa alla Bacchetta di Sambuco. Nei momenti finali del libro e del film, Harry sapeva di essere il vero padrone della Bacchetta di Sambuco. Pertanto, quando lancia l’incantesimo Expelliarmus contro l’Avada Kedavra fatale di Voldemort, capisce che avrebbe riportato la Bacchetta di Sambuco nella sua mano, facendo rimbalzare su di lui la Maledizione dell’Uccisione.

Harry distrugge la Bacchetta di Sambuco

Ci sono molte domande e significati nascosti ne I Doni della Morte. Dopo la morte di Silente, che sapeva esattamente come usarne i poteri, la bacchetta fu lasciata in mano alle forze del male. Il suo potere è stato il motivo per cui il Signore Oscuro ha fatto di tutto per impossessarsene e alla fine è stato uno dei dettagli che hanno portato alla morte di Voldemort. Tuttavia, alla fine del film, appare chiaro che la Bacchetta di Sambuco appartiene a Harry Potter, che ne è il legittimo padrone. Come si è visto nei sette film precedenti, Harry Potter è un bravo mago; è giusto, leale e pieno di coraggio, il che significa che la Bacchetta di Sambuco è in buone mani con il suo vero proprietario.

Rimane quindi un punto interrogativo sul perché Harry si sia liberato della bacchetta dopo la Battaglia di Hogwarts. Harry decide di rinunciare al suo pericoloso potere e di distruggere la bacchetta per il bene comune e la pace del mondo dei maghi. Si tratta di un cambiamento controverso rispetto al libro, in cui Harry la usa per riparare la propria prima di giurare di riportare la Bacchetta di Sambuco nella tomba di Silente. Anche se la spiegazione del film non è stata affrontata direttamente, è chiaro che Harry ha compreso l’avidità che la Bacchetta di Sambuco aveva evocato dopo Grindelwald di Animali Fantastici.

Il significato del nome del figlio di Harry

Nella scena finale, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 fa un salto in avanti di 19 anni e mostra Harry Potter e Ginny Weasley sposati che accompagnano il figlio alla stazione di King’s Cross in attesa della partenza dell’Hogwarts Express. Una volta inginocchiatosi per rivolgersi al figlio, Harry dichiara il suo nome, Albus Severus Potter, e gli dice che prende il nome da due grandi maghi di Hogwarts. Uno di loro è stato notoriamente apprezzato per tutta la serie, mentre l’altro è stato per lo più disprezzato fino alla fine; pertanto, è importante capire la decisione di Harry di chiamare il bambino con il nome di Severus Piton. Il motivo per cui Harry ha chiamato suo figlio con il nome di Silente, che era il professore più potente di Hogwarts, è un ovvio omaggio al suo mentore.

Il motivo del secondo nome del giovane Potter trova invece spiegazione nel ricordare che la memoria di Severus Piton nel Pensatoio rivela l’amore eterno del professore per Lily Potter. Alla fine, egli si è sacrificato per il figlio di Lily, dopo una vita passata a tenerlo segretamente al sicuro mentre gli spettatori e i personaggi pensavano il peggio del professor Piton. Il significato del nome di Albus Severus è inoltre stato approfondito dal fatto che Severus Piton è un Serpeverde; in questo modo, Harry Potter è riuscito finalmente a rompere il tabù della casa che in precedenza era considerata “solo per maghi malvagi”, rassicurando il figlio che non deve sentirsi in colpa se il cappello parlante dovesse assegnarlo a quella casata.

Il vero significato del finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2

Il franchise cinematografico di Harry Potter è un successo continuo da oltre due decenni. Iniziato con La pietra filosofale e il suo approccio leggero al mondo magico, si è concluso con il più cupo I Doni della Morte – Parte 2, che ha chiuso il capitolo di un franchise di otto film, ma ha anche fornito spiegazioni a domande persistenti sull’universo magico creato da J.K. Rowling. È stato chiarito perché Harry è sopravvissuto alla maledizione dell’assassino, come è riuscito a disarmare e distruggere Voldemort, perché ha gettato via la Bacchetta di Sambuco ed è stato rivelato il vero motivo per cui ha chiamato suo figlio Albus Severus.

Il finale del film di Harry Potter è stato il culmine che ha portato l’eroe a superare il cattivo e la conclusione della battaglia del bene contro il male. Harry, distruggendo la Bacchetta di Sambuco, ha rivelato di aver scelto la giustizia piuttosto che il potere, e la scena finale ha permesso all’eredità di Piton e Silente di continuare a vivere. Gli spettatori che facevano parte del mondo dei maghi da molto tempo avevano bisogno di rimanere legati ai personaggi e al mondo fantastico, perché avevano passato anni a vivere in modo vicario attraverso di loro. Pertanto, lo svelamento di questi elementi del finale del film ha ravvivato la magia e permesso all’amato franchise di continuare a vivere.