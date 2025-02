Festival di Berlino 2025: tutti i vincitori. Dreams (Sex Love) vince l’Orso d’Oro

La 75a edizione del Festival del cinema di Berlino si è conclusa con la cerimonia di premiazione di stasera, quando la giuria di Todd Haynes ha assegnato l’Orso d’oro a Dreams (Sex Love), il terzo film della trilogia del regista norvegese Dag Johan Haugerud.

Rose Byrne ha vinto il premio per la migliore interpretazione per il suo ruolo in If I Had Legs, I’d Kick You di Mary Bronstein. In un film che ruota come un tornado attorno all’interpretazione di Byrne, l’attrice australiana interpreta una madre sopraffatta che si destreggia tra il suo lavoro di terapista e le esigenze di crescere un bambino con bisogni speciali. Andrew Scott ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per aver interpretato Richard Rodgers (del duo musicale Rodgers e Hammerstein) in Blue Moon di Richard Linklater.

Tutti i vincitori del Festival di Berlino

Orso d’Oro — Dreams (Sex Love) by Dag Johan Haugerud

Orso d’Argento Premio della Giuria — The Message by Iván Fund

Orso d’Argento Gran Premio della Giuria — The Blue Trail (O último azul) by Gabriel Mascaro

Migliore performance da protagonista — Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Migliore performance da non protagonista — Andrew Scott, Blue Moon

Orso d’Argento per il miglior contributo artistico — The Ice Tower by Lucile Hadžihalilović

Migliore Regia — Living The Land by Huo Meng

Orso d’Argento alla sceneggiatura — Kontinental ’25 by Radu Jude

GWFF Best First Feature Award

GFF First Feature Award — The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box by Ernesto Martínez Bucio

Berlinale Documentary Award

Holding Liat by Brandon Kramer

Shorts

Golden Bear Best Short Film – Lloyd Wong, Unfinished by Lesley Loksi Chan

Silver Bear Jury Prize (Short Film) — Ordinary Life (Futsu no seikatsu) by Yoriko Mizushiri

CUPRA Filmmaker Award — Quenton Miller for Koki, Ciao