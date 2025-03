Elio: secondo trailer per il nuovo film Pixar!

È stato presentato un nuovo trailer di Elio, il prossimo film Pixar che segue Elio Solis (Yonas Kibreab), un ragazzino di 11 anni che vuole essere rapito dagli alieni, per poi veder realizzato il suo sogno. La zia di Elio, Olga, è doppiata da Zoe Saldaña, mentre gli ambasciatori alieni Questa, Lord Grigon e Oooooo sono rispettivamente doppiati da Jameela Jamil, Brad Garrett e Shirley Henderson. L’uscita del film era inizialmente prevista per il 1° marzo 2024, prima di essere spostata al 18 giugno 2025.

Ora, come anticipato, la Pixar ha pubblicato un nuovo trailer che offre uno sguardo più ravvicinato a Elio. Il filmato inizia introducendo i vari personaggi con scene che includono Elio che cerca di essere rapito su una spiaggia, la zia Olga frustrata dal suo distacco dal mondo circostante e l’alieno Glordon (Remy Edgerly) che reagisce in modo apatico all’introduzione di una nuova macchina da guerra da parte di suo padre, Lord Grigon.

Dopo aver inviato un messaggio di successo a un gruppo di alieni in cerca di sognatori, Elio fa amicizia con Glordon. Quando Lord Grigon arriva in missione di conquista, i due diventano l’unica speranza di pace della galassia. Naturalmente, i due bambini potrebbero non essere del tutto adatti a questo compito, come dimostra la scena finale in cui Elio deve arrampicarsi nella bocca di Glordon per proteggersi dalla lava.

Cosa il nuovo trailer ci svela di Elio

Questo nuovo trailer completo sottolinea il fatto che il film si è stabilizzato nella sua nuova direzione. Uno dei motivi principali del ritardo della data di uscita del film è stata un’importante revisione creativa che ha incluso la sostituzione della zia Olga di Zoe Saldaña con America Ferrera inizialmente scelta per il ruolo della madre di Elio, e il regista originale Adrian Molina è diventato co-regista insieme a Domee Shi e Madeline Sharafian di Red. Il precedente trailer di Elio ha poi messo in evidenza i numerosi cambiamenti nella storia, in quanto riprendeva una scena importante del trailer originale, in cui il personaggio era terrorizzato anziché felice del suo rapimento.

Il nuovo trailer è dunque coerente con la direzione creativa rivelata dal trailer precedente e approfondisce ulteriormente la trama del prossimo film Pixar. Questo include un approfondimento significativo dell’amicizia tra Elio e Glordon, quest’ultimo per la prima volta sotto i riflettori. Anche lo scheletro generale della storia è stato rivelato, anche se la trama malvagia di Lord Grigon sembra evocare lo stesso tono leggero mostrato dal trailer precedente, che esplorava principalmente l’ossessione e il rapimento di Elio.