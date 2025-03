Stranger Things – Stagione 5, Ted Sarandos afferma che: “Non ci sarà neanche un occhio asciutto”

Creata da Matt e Ross Duffer, Stranger Things è lo show fantasy-horror di successo di Netflix, incentrato sulle avventure della Undici di Millie Bobby Brown e dei suoi amici a Hawkins, Indiana, mentre affrontano le forze maligne del Sottosopra. Ora, nove anni dopo il debutto, la quinta stagione porterà a conclusione le storie di tutti i personaggi principali. C’è dunque grande attesa per questo ritorno, che avverrà nel corso di questo 2025.

In una recente intervista a Variety, Ted Sarandos – co-CEO di Netflix – ha rivelato di sapere esattamente come si concluderà la quinta stagione di Stranger Things e ha anticipato che sarà un’esperienza emozionante per il pubblico. Pur non rivelando alcun dettaglio, il dirigente afferma che la stagione finale sarà una “corsa da brivido”. “La stagione finale di Stranger Things è un viaggio da brivido, ma un viaggio da brivido emotivo. Non ci sarà un occhio asciutto. So già come finirà.

“Penso che Stranger Things sia un grande universo. Lo si vede nelle novelization della storia e dei personaggi, lo si vede nei prodotti di consumo, lo si vede nello spettacolo teatrale dal vivo, che è un prequel di Stranger Things, che sta avendo un enorme successo nel West End e che aprirà a Broadway tra pochi mesi”.

Cosa significa l’annuncio di Sarandos per la quinta stagione di Stranger Things

I commenti di Sarandos arrivano mentre i membri del cast di Stranger Things continuano a condividere quanto sia stata emozionante l’esperienza di dire addio alla serie di successo. L’attrice di Max Mayfield, Sadie Sink, ha recentemente parlato dei suoi ultimi giorni di riprese, raccontando a Josh Horowitz del podcast Happy Sad Confused: “E poi è arrivato l’ultimo giorno. È come se fosse un casino. Quindi sì, è difficile, di sicuro”. In un’intervista a Collider, l’attore di Mike Wheeler, Finn Wolfhard ha invece definito la lettura dell’episodio finale un’esperienza “incredibilmente emotiva”.

Mentre gran parte dell’emozione per il cast deriva indubbiamente dall’addio ai loro personaggi e ai loro colleghi, è probabile che la storia stessa degli ultimi episodi presenti alcuni momenti emozionanti. La serie ha già eliminato personaggi come Bob Newby (Sean Astin), Alexei (Alec Utgoff) e Eddie Munson (Joseph Quinn), anche se finora ha esitato a far morire i personaggi principali. Con il finale della quarta stagione che lascia aperta la porta al ritorno di Vecna, è possibile che un personaggio principale non arrivi ai titoli di coda dello show.