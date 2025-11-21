Gioia mia: il trailer del film di Margherita Spampinato

Fandango presenta il trailer di GIOIA MIA di Margherita Spampinato, dall’11 dicembre al cinema. GIOIA MIA, che ha iniziato il suo percorso al 78° Festival di Locarno, con il Premio Speciale della Giuria – Cine+ e il Pardo per la migliore interpretazione femminile ad Aurora Quattrocchi, passando per l’anteprima ad Alice nella città, arriverà al cinema dall’11 dicembre con Fandango.

Margherita Spampinato, alla sua prima regia, racconta in maniera garbata e allo stesso tempo appassionata lo scontro e l’incontro tra due generazioni: da una parte Nico, un bambino scontroso e impertinente, immerso in un mondo moderno, tecnologico e iperconnesso, dall’altro l’anziana zia, signorina religiosissima e scorbutica che vive sola e fuori dal tempo, in un antico palazzo pieno di leggende e superstizioni. I due si trovano a trascorrere insieme, in una Sicilia gattopardesca, un’estate rovente e indolente, che insegnerà ad entrambi a uscire dal proprio guscio e a conoscere meglio l’altro e se stessi…

Un racconto di formazione con un respiro universale, con protagonisti Marco Fiore, classe 2012, apparso per la prima volta in “Supersex” nel ruolo di Rocco Siffredi da bambino, e Aurora Quattrocchi, che vanta numerose performance teatrali e cinematografiche (“Meri per sempre”, “I cento passi”, “Nuovomondo”, “Anime nere”, “Nostalgia”).

GIOIA MIA è una produzione Yagi Media in associazione con Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco, Paolo Butini, Ivan Caso, Filippo Barracco e sarà al cinema dall’11 dicembre distribuito da Fandango.