Guglielmo Tell: il trailer Svela un’Epica Ribellione tra Storia e Leggenda

Eagle Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Guglielmo Tell, il film storico diretto da Nick Hamm e ispirato all’opera teatrale di Friedrich Schiller, è finalmente disponibile. Ambientato nella Svizzera del XIV secolo, il film racconta la leggendaria storia di Guglielmo Tell, l’eroe che si ribellò al dominio degli Asburgo e divenne simbolo di libertà e resistenza.

Un Trailer Carico di Tensione e Azione

Il trailer di Guglielmo Tell introduce gli spettatori in un’epoca di oppressione e coraggio. Claes Bang (Dracula, The Northman) veste i panni del protagonista, un uomo inizialmente pacifico che viene costretto a impugnare le armi contro il tirannico governatore Gessler, interpretato da Connor Swindells (Sex Education, Barbie).

Tra paesaggi mozzafiato e battaglie all’arma bianca, il film promette di essere un’avventura visivamente potente. Un momento chiave del trailer mostra la celebre scena della mela: Tell, obbligato a dimostrare la sua abilità con l’arco, deve colpire una mela posata sulla testa del figlio, in un’atmosfera carica di tensione.

Un cast di grandi nomi

Oltre a Bang e Swindells, nel cast troviamo Ben Kingsley nel ruolo del Re Albrecht, Jonah Hauer-King (La Sirenetta) nei panni di Rudenz e Golshifteh Farahani (Paterson, Extraction) nel ruolo della moglie di Tell, Suna. Jonathan Pryce, volto noto per I Due Papi e Il Trono di Spade, interpreta invece Attinghausen, un alleato della resistenza.

Un’epica storia di libertà

Con scenari girati tra le montagne dell’Alto Adige e un comparto tecnico di altissimo livello – tra cui la colonna sonora di Steven Price (Gravity) – Guglielmo Tell si presenta come un’epopea di resistenza, sacrificio e speranza. Il film debutterà nelle sale del Regno Unito il 10 gennaio 2025 e arriverà successivamente in altri mercati internazionali.

Il trailer lascia presagire un mix di azione spettacolare, dramma storico e un profondo messaggio sulla libertà, facendo di Guglielmo Tell uno dei titoli più attesi dell’anno.