The Life of Chuck: il teaser trailer del film tratto dal racconto di Stephen King

Il primo teaser trailer di The Life of Chuck di Neon è stato pubblicato oggi e, sebbene breve, emana vibrazioni da The Truman Show. Si apre con l’immagine di due persone che si tengono per mano, poi un suono che ricorda il ticchettio di un orologio, un semaforo giallo lampeggiante e il Charles “Chuck” Kranz di Tom Hiddleston che cammina in un’ambientazione moderna, tipo Main Street, prima che una voce fuori campo che parafrasa Walt Whitman intoni: “L’universo contiene moltitudini, ma contiene anche… me”.

Il film vincitore del TIFF People’s Choice Award 2024 del regista Mike Flanagan è basato sull’omonimo racconto di Stephen King, uno dei quattro contenuti nella sua novella If It Bleeds del 2020. The Life of Chuck, più che un horror vero e proprio, è una storia di mortalità umana presentata come una strana commedia surrealista. È certamente una visione diversa per i fan occasionali di King e anche un po’ diversa per lo scrittore/regista/editore/produttore Flanagan, noto soprattutto per film horror come Oculus, Ouija: L’origine del male, Il gioco di Gerald e Doctor Sleep (questi ultimi due tratti a loro volta da opere di King).

A tal fine, il trailer presenta King non come il progenitore di classici dell’orrore dalla pagina allo schermo come Carrie, It e Shining, ma come l’autore di Le ali della libertà, Il miglior verde e Stand By Me, opere dunque che si concentrano sull’esplorazione dell’animo umano e sui misteri della vita. Oltre a Hiddleston, il film è interpretato da Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Matthew Lillard, Annalise Basso, Mia Sara, Carl Lumbly, Kate Siegel, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay, Mark Hamill e Heather Langenkamp.