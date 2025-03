Phoebe Dynevor si unisce a Jake Gyllenhaal nel nuovo film di M. Night Shyamalan

Come riportato da Deadline, l’attrice Phoebe Dynevor è in trattative per recitare accanto a Jake Gyllenhaal nel prossimo film di M. Night Shyamalan, un thriller romantico e soprannaturale basato su una storia originale co-creata da Shyamalan e dallo scrittore di bestseller Nicholas Sparks. Come precedentemente riportato, Shyamalan e Sparks stanno infatti scrivendo indipendentemente una sceneggiatura e un romanzo, rispettivamente, basati sulla stessa storia originale. Attualmente, non è noto quali ruoli i due attori andranno a ricoprire all’interno del film.

Entrambi i progetti si baseranno sullo stesso concetto e sulla stessa serie di personaggi, ma adattati ai rispettivi medium. Shyamalan e Ashwin Rajan produrranno attraverso la Blinding Edge Pictures, insieme a Theresa Park, partner di lunga data di Sparks, e Marc Bienstock. Sparks è anche produttore esecutivo. La Blinding Edge Pictures di Shyamalan produrrà il film, che è in trattative con la Warner Bros per l’uscita nelle sale. Al momento, non c’è ancora una data di uscita per il film, né è chiaro quando potrebbe arrivare in sala.

Conosciuta soprattutto per il suo ruolo da star in Bridgerton e per il ruolo acclamato dalla critica in Fair Play, Phoebe Dynevor ha davanti a sé un anno impegnativo che comprende anche il thriller Beneath the Storm, in uscita nel corso dell’anno, mentre recentemente ha concluso la produzione della commedia dark Famous di A24, dove recita al fianco di Zac Efron. Si attendono ora maggiori informazioni su questo misterioso progetto targato Shyamalan-Sparks, un lavoro su cui non si hanno ancora notizie ma che ha già generato grande curiosità.