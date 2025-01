Heretic: trailer ufficiale dell’horror con Hugh Grant

Eagle Pictures ha diffuso il trailer ufficiale dell’horror Heretic di A24Films, in arrivo al cinema dal 27 Febbraio. La loro missione. Il suo gioco. Heretic, un inquietante horror psicologico di Scott Beck e Bryan Woods con Hugh Grant, Sophie Thatcher e Chloe East.

Il personaggio di Hugh Grant, Mr. Reed, è tutti noi. Bussano alla sua porta e, quando vede due missionari mormoni all’esterno, si ferma per un secondo prima di iniziare una conversazione con loro. È in questa pausa che il suo parallelismo con il pubblico normale finisce: non solo inizia a chiacchierare con gli evangelisti, ma si rivela essere uno psicopatico furioso che li intrappola in un gioco al gatto e al topo basato sulla fede. Divertente!

L’ultimo trailer del lungometraggio co-sceneggiato e diretto da Scott Beck e Bryan Woodssegue la Sorella Barnes di Sophie Thatcher e la Sorella Paxton di Chloe Eastall’interno della casa del signor Reed, dove fanno due chiacchiere imbarazzanti con l’estraneo fino a quando non sono pronte per uscire da lì. Purtroppo, a questo punto, sono già in trappola. Prendendo la paura più oscura di ogni donna di un uomo che cerca di tenere (spiegare) una conversazione filosofica con loro e aggiungendo il colpo di scena di una possibile morte (più relazionabile di quanto vorremmo), le due missionarie devono prendere le decisioni giuste se vogliono avere qualche speranza di sopravvivere.

La trama di Heretic

Quando due giovani missionarie bussano alla porta sbagliata, il loro destino si lega a quello del signor Reed (Hugh Grant), un uomo tanto affascinante quanto spietato. Intrappolati in un gioco di inganni e terrore, dovranno affidarsi alla fede e all’astuzia, le uniche armi che potrebbero salvarli.