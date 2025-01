9-1-1: Lone Star, il video d’addio anticipa il finale agrodolce dello show

Lunedì 20 gennaio inizia la fine di 9-1-1: Lone Star. Il finale di serie dell’amato spinoff di 9-1-1 andrà in onda il 3 febbraio e dopo di allora sarà definitivamente chiuso. Lo show è iniziato quasi cinque anni fa, riunendo un cast e una troupe forti che hanno raccontato alcune delle storie più selvagge e d’impatto della televisione. La Fox ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte in cui i membri del cast riflettono sul loro percorso negli ultimi anni di carriera. Il video presenta anche alcune scene degli ultimi tre episodi della serie, che anticipano il finale di alcune storie, tra cui un matrimonio. Marjan (Natacha Karam) si sposa!

9-1-1: Lone Star è stata fortunata perché la maggior parte dei membri del cast non ha lasciato la serie. Liv Tyler e Sierra McClain sono state tra le più grandi partenze dello show, con la prima che se n’è andata dopo una stagione e la seconda dopo quattro. I membri rimanenti del cast hanno formato un legame stretto dopo aver lavorato insieme per anni, cosa che sottolineano nel video. Anche in seguito, aggiunte come Gina Torres sono diventate rapidamente parte del gruppo. Lo show è stato il primo ruolo importante per alcuni dei membri più giovani del cast, e lo apprezzano. Non è detto che a qualcuno piacciano i propri colleghi.

Fine di 9-1-1: Lone Star

Anyone else having FOMO right now?#911LoneStar returns January 20. Stream anytime on @hulu! pic.twitter.com/GLe3xJtrdA — Drama Club FOX (@DramaClubFOX) January 3, 2025

Powered by

“Ho trascorso qui alcuni dei migliori anni della mia vita”, dice Judd (Jim Parrack) nel video qui sopra, preannunciando la partenza dalla caserma per tutti i personaggi. “Tommy fa eco ai sentimenti dell’altro personaggio, che molti spettatori condividono a causa della prematura cancellazione della serie. Il volto sorridente di Marjan appare mentre percorre la navata, sposando il suo fidanzato di lunga data, Joe (John Clarence Stewart). I flashback rivisitano alcuni dei momenti più memorabili della serie, tra cui molti momenti #Tarlos ed emergenze pericolose per la vita.

Si prevede che gli episodi finali copriranno un sacco di terreno, dato che alcuni degli archi che si sono sviluppati per molto tempo si concludono bruscamente. In 9-1-1: Lone Star, stagione 5, episodio 10, “Tutti quelli che vagano”, Judd si trova letteralmente sulla linea di fuoco quando un’armeria prende fuoco, facendo volare proiettili ovunque. Owen mette in dubbio la promessa di sobrietà di Judd. Marjan presenta il fidanzato Joe ai suoi genitori in visita, Waleed (Michael Benyaer) e Nasreen (Anne Nahabedian), ma la cena non va come lei sperava”.

Nell’episodio 11, Carlos (Rafael Silva) e TK (Ronen Rubinstein) compiono i passi successivi per adottare Jonah dopo l’incarcerazione di Enzo (Henry Ian Cusick). Il 3 febbraio segna la fine della serie: gli abitanti di Austin prevedono un’altra emergenza quando viene rivelata la notizia di un asteroide diretto verso la città.