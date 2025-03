Kaiju No 8: Mission Recon, il trailer del film al cinema il 14, 15 e 16 aprile

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment portano Kaiju No 8: Mission Recon nelle sale italiane il 14, 15 e 16 aprile. Ecco il trailer del film.

Regista: Shigeyuki Miya and Tomomi Kamiya

Shigeyuki Miya and Tomomi Kamiya Musica: Yuta Bandoh

Yuta Bandoh Character Designer & Chief Animation Director : Tetsuya Nishio

: Tetsuya Nishio Monster Design: Hirotaka Tokuda

Hirotaka Tokuda Animation Studio : Production I.G

: Production I.G “Hoshina’s Day Off” Tema musicale finale: OneRepublic “Invincible” (Universal Music)

OneRepublic “Invincible” (Universal Music) Storia originale di: Adattato dal manga originale creato da Naoya Matsumoto (Serializzato in “MANGA Plus by SHUEISHA”)

La trama di Kaiju No 8: Mission Recon

In un Giappone invaso dai kaiju, Kafka Hibino lavora per lo smaltimento di spoglie dei mostri. Dopo essersi imbattuto nuovamente in Mina Ashiro, la stella delle Forze di Difesa anti-kaiju, decide di rincorrere nuovamente il suo vecchio sogno di unirsi alle Forze… ma poi, improvvisamente, si trasforma nel potentissimo “Kaiju No. 8”. Con l’aiuto del giovane collega Reno Ichikawa, Kafka cela la sua vera identità mentre lotta per conquistare il suo sogno di una vita: superare l’esame per le Forze di Difesa e tornare accanto a Mina. Ma quando un misterioso kaiju dotato di intelligenza attacca una delle basi delle Forze di Difesa, Kafka si ritrova costretto a prendere una decisione cruciale…

Il nuovo film Kaiju No. 8: Mission Recon comprende un recap adrenalinico della prima stagione e un nuovo episodio originale, “Il giorno libero di Hoshina”.

(Il giorno libero di Hoshina) Un giorno libero… un raro momento di pace per le Forze di Difesa. Dopo tutto il tempo passato ad allenarsi, Reno non sa più cosa fare nel suo tempo libero. Nota però che Hoshina ha un impegno da sbrigare, e decide di pedinarlo insieme a Iharu! Ma i due iniziano man mano a notare che qualcosa non quadra…

Kaiju No. 8 è un adattamento dell’omonimo manga originale creato da Naoya Matsumoto. È animato da Production I.G (GHOST IN THE SHELL), con artwork per i kaiju e supervisione del design a cura dello Studio Khara (Evangelion: nuova produzione cinematografica, Shin Godzilla: co-produzione).