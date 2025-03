Kaiju No. 8: Mission Recon al cinema il 14, 15 e 16 aprile con Eagle Pictures

Sono state presentate le prime immagini di Kaiju No. 8: Mission Recon, un’uscita evento di tre giorni dal 14 aprile. Il film sarà disponibile in v.o. con sottotitoli in italiano. Adattata dal manga originale creato da Naoya Matsumoto, la serie anime ha debuttato nell’aprile del 2024 ed è incentrata su un gruppo di personaggi che vivono in un mondo in cui giganteschi kaiju (o mostri) attaccano l’umanità e sulle conseguenze distruttive delle creature.

Cosa racconta Kaiju No. 8: Mission Recon?

Il film presenta un riassunto della prima stagione e offre ai fan un nuovo episodio esclusivo mai visto prima, “Hoshina’s Day Off”, in arrivo nelle sale. Il film presenta anche una nuova sigla finale, “Invincible” degli OneRepublic.

L’appuntamento è al cinema il 14, 15 e 16 aprile distribuito da Eagle Pictures.

In un Giappone invaso dai kaiju, Kafka Hibino lavora per lo smaltimento di spoglie dei mostri. Dopo essersi imbattuto nuovamente in Mina Ashiro, la stella delle Forze di Difesa anti-kaiju, decide di rincorrere nuovamente il suo vecchio sogno di unirsi alle Forze… ma poi, improvvisamente, si trasforma nel potentissimo “Kaiju No. 8”. Con l’aiuto del giovane collega Reno Ichikawa, Kafka cela la sua vera identità mentre lotta per conquistare il suo sogno di una vita: superare l’esame per le Forze di Difesa e tornare accanto a Mina. Ma quando un misterioso kaiju dotato di intelligenza attacca una delle basi delle Forze di Difesa, Kafka si ritrova costretto a prendere una decisione cruciale…