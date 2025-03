Michael Caine sull’interpretazione del Joker di Heath Ledger: “Ero terrorizzato”

L’interpretazione premiata con l’Oscar di Heath Ledger nei panni del Joker in Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan è passata alla storia come una delle performance più iconiche e celebrate di sempre nei film tratti da fumetti, e sembra che il suo leggendario co-protagonista, Sir Michael Caine, sia pienamente d’accordo.

Nella sua nuova autobiografia, “Don’t Look Back, You’ll Trip Over“, Sir Michael Caine ricorda di aver lavorato con Ledger nel sequel di Batman Begins del 2008, e si è divertito molto sia per la sua terrificante trasformazione nel più famigerato nemico del Crociato Incappucciato sia per l’uomo sotto il trucco. Caine ha anche dato qualche spunto sull’interpretazione enigmatica del cattivo da parte di Ledger e sulla sua origine “a scelta multipla”.

“Era un ragazzo adorabile, molto gentile e modesto“, scrive Caine. “Mi chiedevo come avrebbe interpretato il Joker, soprattutto perché la versione di Jack Nicholson era stata così iconica. Brillantemente, Heath ha intensificato il lato psicotico del personaggio piuttosto che puntare sulle battute. Il suo Joker era profondamente, profondamente distorto e danneggiato, anche se non si scopre mai esattamente perché, o cosa stia realmente cercando.“

“Come dice Alfred a Bruce, ‘Alcuni uomini vogliono solo vedere il mondo bruciare‘”, continua Caine. “E quella era la versione del personaggio di Heath: il trucco sbavato, i capelli strani, la voce strana. Era agghiacciante. Mi ha completamente steso la prima volta che l’ho visto in azione: ero terrorizzato!“. Caine chiarisce che non aveva paura di Ledger in persona, ma era turbato dal suo completo cambiamento di personalità quando le telecamere hanno iniziato a girare.

“Lui e Christian [Bale] erano buoni amici e si divertivano sempre insieme. E poi si è trasformato in questo mostro intrigante, che ha portato un’intera città al caos. Ripensandoci, penso che l’eccellenza di Heath abbia fatto alzare il tiro a tutti noi. La battaglia psicologica tra Joker e Batman è completamente avvincente. Sono in qualche modo la stessa cosa? Cosa spinge un uomo a fare il bene e l’altro a fare il male? Il Joker vuole tormentare Bruce convincendolo che sono due persone della stessa specie”.

Heath Ledger è tragicamente morto per overdose accidentale all’età di 27 anni, poco prima dell’uscita di Il cavaliere oscuro.

“La verità è che speravamo tutti che vincesse un Oscar e pensavamo che avrebbe dovuto, anche mentre stavamo ancora girando il film”, ha detto Michael Caine della morte di Ledger e della vittoria postuma dell’Oscar. “Quindi è stato davvero molto triste che non fosse lì per accettarlo di persona. È una performance per le generazioni future, e anche se la sua carriera è stata interrotta così presto, credo che sarà ricordato come un grande attore.”