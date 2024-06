One Piece: Netflix annuncia nuovi attori per la seconda stagione

La serie TV live-action One Piece di Netflix ha scelto i primi nuovi attori per la sua prossima seconda stagione, aggiungendo quattro volti nuovi che interpreteranno altrettanti cattivi del fumetto. Di seguito le new entry pronte a salpare per l’avventura:

Daniel Lasker ( Raised by Wolves – Una nuova umanità ) è Mr 9

) è Mr 9 Camrus Johnson ( Batwoman ) è Mr 5

) è Mr 5 Jazzara Jaslyn ( Warrior ) è Miss Valentine

) è Miss Valentine David Dastmalchian ( Late Night With The Devil ) è Mr 3

) è Mr 3 Werner Coetser ( Getroud met rugby ) è Dorry

) è Dorry Brendan Murray (Raised by Wolves – Una nuova umanità) è Broggy

Clive Russell (Il trono di spade) è Crocus

Callum Kerr (Monarch) è Smoker

Julia Rehwald (Star Wars Young Jedi Adventures) è Tashigi

Rob Colletti (I molti santi del New Jersey) è Wapol

Ty Keough (Le ultime 24 ore) è Dalton

ONE PIECE – la serie

ONE PIECE è un’avventura piratesca live action, creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (an ITV Studios partner) e Netflix.

Co-Showrunners / Sceneggiatori / Produttori Esecutivi: Matt Owens & Joe Tracz

Produttori Esecutivi: Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements con Tomorrow Studios, Tetsu Fujimura, Chris Symes e Steven Maeda

Cast: Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usop) e Taz Skylar (Sanji).

Basata sulla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e per diventare il Re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà mettere insieme la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

One Piece, i nuovi membri del cast della seconda stagione

Nella prima stagione Iñaki Godoy era l’aspirante re dei pirati Monkey D. Luffy, insieme a lui la ciurma di Cappello di Paglia era formata da Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji, e tutti riprenderanno i loro ruoli per la seconda stagione. La prima stagione di One Piece è stata lanciata il 31 agosto 2023 su Netflix ottenendo un solido numero di spettatori in streaming e elogi da parte della critica.

Creata in collaborazione con Shueisha, editore di manga di One Piece e prodotta da Tomorrow Studios (un partner di ITV Studios) e Netflix, la serie TV live-action è prodotta esecutivamente dal creatore di manga e anime Eiichiro Oda, così come da co-showrunner Matt Owens e Joe Tracz.