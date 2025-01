The Brutalist: il nuovo trailer

Arriva il 6 febbraio al cinema con Universal Pictures The Brutalist, il nuovo film di Brady Corbet con protagonista Adrien Brody e trai titoli maggiormente quotati nel corso della stagione dei premi in corso. Gli ultimi Golden Globes hanno incoronato il titolo miglior dramma dell’anno, mentre Corbet e Brody hanno vinto nelle rispettive categorie.

La trama di The Brutalist

Fuggendo dall’Europa del dopoguerra, l’architetto visionario László Toth (Adrien Brody) arriva in America con l’obiettivo di ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet, dopo essere stati separati durante la guerra a causa di confini mutevoli e regimi oppressivi. Da solo in un paese sconosciuto, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e influente industriale Harrison Lee Van Buren riconosce il suo talento nell’arte di costruire. Ma potere e eredità hanno un prezzo molto alto…

Dalla nostra recensione di The Brutalist:

The Brutalist è un racconto archetipico di immigrazione e ambizione, di cosa significhi essere un artista. Ma è anche un racconto che affronta l’essere ebrei in un mondo che vi si avvicina con estrema ambivalenza, un requisito storico, potremmo dire, dell’approccio verso questo popolo perseguitato. Appare anche intrigante la scelta del nome per il protagonista del film: László Tóth, lo stesso nome dell’operaio ungherese che vandalizzò La Pietà di Michelangelo a San Pietro. Come a voler dire che l’atto della creazione implica una distruzione di quello che già esiste, ed è quello che fa il protagonista, distruggendo quello che era per costruire un nuovo modo di concepire gli edifici, come espressione della propria interiorità.

A questi argomenti che vengono fuori con naturalezza dalla storia, sembra chiaro che il regista voglia aggiungere una componente di grandiosità, un grande romanzo biografico in cui la vita di un uomo straordinario ci passa davanti agli occhi, con le sue ascese e le sue cadute, in una continua ricerca della realizzazione personale con la sublimazione della propria esperienza personale attraverso l’architettura.