L’orso britannico amante della marmellata preferito da tutti presenta il primo trailer del terzo film della trilogia cinematografica che lo vede protagonista: Paddington in Perù.

Il terzo capitolo della serie – che arriva circa sette anni dopo Paddington 2 – uscirà il 17 gennaio 2025 negli Stati Uniti con Sony sotto la sua etichetta Columbia Pictures, circa due mesi dopo l’uscita nel Regno Unito, l’8 novembre 2024, con StudioCanal. La trama recita: “Paddington ritorna in Perù per visitare la sua amata zia Lucy, che ora risiede presso la Casa per orsi in pensione. Con la famiglia Brown al seguito, inizia un’avventura emozionante quando un mistero li catapulta in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e fino alle vette delle montagne del Perù.”

Il trailer vede Paddington – doppiato da Ben Whishaw – tornare nel suo paese natale sudamericano insieme alla sua famiglia adottiva londinese, dove incontrano diversi nuovi personaggi, tra cui la suora armata di chitarra di Olivia Colman (che guida gli orsi in pensione a casa) e il capitano della barca di Antonio Banderas. Hugh Bonneville ritorna nei panni di Mr. Brown, mentre la signora Brown è questa volta interpretata da Emily Mortimer, avendo Sally Hawkins deciso di lasciare il franchise dopo due film. Julie Walters torna nei panni della signora Bird e Imelda Staunton dà nuovamente la voce a zia Lucy.

David Heyman e Rosie Alison hanno prodotto Paddington in Perù, mentre Paul King, Anna Marsh, Ron Halpern, Dan MacRae, Tim Wellspring, Jeffrey Clifford e Naoya Kinoshita, sono stati tutti produttori esecutivi. I primi due film della trilogia, entrambi diretti da Paul King (che in seguito ha diretto “Wonka”), hanno incassato più di 500 milioni di dollari al botteghino mondiale.