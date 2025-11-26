Ed Westwick: 10 cose che non sai sull’attore

Affermatosi grazie ai suoi ruoli televisivi, in particolare quello nella serie Gossip Girl, l’attore Ed Westwick si è negli anni confermato come un interprete di qualità, maturando grazie alla sua collaborazione con importanti attori e registi. Ha così in poco tempo raggiunto una buona popolarità presso un ampio pubblico, affezionatosi in particolare ai suoi personaggi televisivi. Ecco 10 cose che non sai di Ed Westwick.

Ed Westwick: i film e le serie TV in cui ha recitato

10. Ha lavorato con importanti autori. L’attore debutta al cinema nel 2006 con il film I figli degli uomini, del regista Alfonso Cuarón, dove ha modo di recitare accanto a Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Charlie Hunnam e Chiwetel Ejiofor. Successivamente recita in Complicità e sospetti (2006), Son of Rambow – Il figlio di Rambo (2007), Perimetro di paura (2008), S. Darko (2009), Chalet Girl (2011), accanto all’attrice Felicity Jones e in J. Edgar (2011), diretto da Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio e Armie Hammer. Negli anni seguenti è nei film Romeo & Juliet (2013), Scherzi della natura (2015), Take Down (2016) e The Crash – Minaccia a Wall Street (2017).

9. È noto per i suoi ruoli televisivi. Dopo aver ricoperto alcuni piccoli ruoli in episodi vari di serie come Doctors (2006), Casualty (2006) e Californication (2009), l’attore diventa particolarmente noto per il personaggio di Chuck Bass nella serie Gossip Girl, dove recita dal 2007 al 2012). Torna poi in televisione con le serie Wicked City (2015), Snatch (2017) e White Gold (2017-2019). Dopo una lunga pausa, torna a recitare in tv per Sandokan, dove interpreta il malvagio Lord Brooke.

8. Ha vinto dei premi per il suo ruolo in Gossip Girl. Per la sua interpretazione di Chuck Bass in Gossip Girl, l’attore ha ricevuto un totale di sei nomination ai Teen Choice Awards, di cui quattro nella categoria miglior villain e due come miglior attore. Westwick ha poi trionfato per ben due volte come miglior villain, rispettivamente nel 2008 e nel 2009.

Ed Westwick in Sandokan

7. È il malvagio Lord James Brooke. Il ruolo a volte ingrato del villain gli calza a pennello, Ed Westwick interpreta l’avversario della Tigre della Malesia nella serie evento di Rain prodotta da Lux Vide. Lord James Brooke, nei romanzi di Salgari, è il “Rajah Bianco” di Sarawak, spietato governatore britannico e principale nemico di Sandokan.

Ed Westwick è su Instagram

6. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 6,4 milioni di persone. All’interno di questo è possibile ritrovare fotografie scattate in qualità di modello, ma anche numerose foto tratte da momenti di svago quotidiano. Non mancano infine anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete come anche foto che lo ritraggono ad eventi di gala.

Ed Westwick e la moglie Amy Jackson

5. Ha avuto relazioni con alcune colleghe. Pur se l’attore cerca di tenere privata la propria vita sentimentale, sono note le sue relazioni con l’attrice Jessica Szohr, sua co-star nella serie Gossip Girl nel ruolo di Vanessa Abrams, durata dal 2008 al 2010; e con l’attrice Jessica Serfaty, la cui storia è durata dal 2017 al 2018. Ha poi una relazione con la modella sudafricana Tamara Francesconi. Nel 2022 si è fidanzato con la collega Amy Jackson, conosciuta in un evento Aston Martin nel 2021. La proposta di matrimonio è arrivata il 29 gennaio 2024 sul ponte sospeso a Gstaad, in Svizzera. La coppia si è sposata il 24 agosto 2024 in Italia, al castello di Rocca Cilento. Il 31 ottobre dello stesso anno, con un post sui social network, i due hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme. Il bambino, Oscar Alexander, è nato a marzo 2025.

Ed Westwick in Gossip Girl

4. Non è un fan del suo personaggio. L’attore ha rivelato di non piacersi molto in Gossip Girl, poiché ritiene il suo personaggio fastidioso per i suoi comportamenti. Benché con il progredire delle stagioni abbia imparato a comprenderlo di più, Westwick si è spesso tenuto a distanza dall’identificarsi con la corruzione tipica del personaggio.

3. Aveva sostenuto il provino per un altro ruolo. Originariamente l’attore si era presentato ai casting di Gossip Girl interessato alla parte di Nate Archibald. Tuttavia, la produzione ritenne che i suoi lineamenti si addicevano di più a quelli di un personaggio antagonista, e, colpiti dal suo provino, decisero di affidargli il ruolo di Chuck Bass.

2. Ha lavorato sull’accento del suo personaggio. Di origini inglesi, l’attore ha studiato a lungo per poter conferire al suo personaggio un accento americano. Tra le fonti di ispirazione dichiarate dall’attore vi è quella del di Carlton Banks in Willy, il principe di Bel-Air, poiché l’attore considera molto simili i due personaggi.

Ed Westwick: età e altezza

1. Ed Westwick è nato a Stevenage, in Inghilterra, il 27 giugno 1987. L’attore è alto complessivamente 180 centimetri.

