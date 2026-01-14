2 Hearts – Intreccio di destini: la storia vera dietro il film

Quando 2 Hearts – Intreccio di destini (qui la recensione) è arrivato su Netflix, si presentava come un melodramma romantico costruito su due linee narrative apparentemente distanti: quella di un giovane studente universitario americano e quella di un uomo maturo, ricco e malato, in lotta contro il tempo. Solo gradualmente il film rivela il legame invisibile che unisce queste due esistenze. Ciò che rende però il film particolarmente significativo non è solo la sua struttura narrativa, ma il fatto che l’intera storia sia ispirata a eventi realmente accaduti, raccontati in prima persona nel libro All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope, scritto da Eric Gregory, padre di Chris (interpretato da Jacob Elordi).

La vera storia di Chris Gregory

Chris Gregory era cresciuto nel Maryland ed era, a soli 19 anni, una matricola alla Loyola University di New Orleans, un’università gesuita. Come molti ragazzi della sua età, stava attraversando una fase di assestamento: il primo semestre non era andato come sperava dal punto di vista accademico, anche perché Chris aveva dato più spazio alla vita sociale che allo studio. Tuttavia, nel secondo semestre le cose stavano iniziando a cambiare. Aveva ritrovato concentrazione, stava migliorando i voti e aveva persino iniziato il processo di ammissione a una confraternita studentesca.

Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto. Chris era in salute, sportivo, pieno di energia. Una sera, mentre si trovava nell’appartamento di un amico, crollò improvvisamente a terra. I suoi amici, presi dal panico, non attesero l’ambulanza ma lo caricarono in auto e lo portarono d’urgenza al Tulane University Medical Center. Qui i medici diagnosticarono una rottura di aneurisma cerebrale. Le condizioni erano gravissime e i neurologi avvertirono subito la famiglia che la prognosi era estremamente riservata.

Nel film, accanto a Chris c’è la figura di Sam (Tiera Skovbye, di Riverdale), la sua fidanzata. Anche questo elemento ha un fondamento reale. Sam è infatti un personaggio ispirato liberamente a Jenn, la vera fidanzata di Chris, con cui il ragazzo aveva iniziato una relazione nell’ottobre precedente. Durante i giorni in ospedale, Jenn rimase accanto a lui insieme alla famiglia Gregory: i genitori Eric e Grace e i due fratelli maggiori, John e Colin.

Come mostrato nel film, amici d’infanzia e compagni di università andarono a fargli visita, trasformando quei corridoi d’ospedale in un luogo di dolore condiviso ma anche di amore profondo. Chris sopravvisse abbastanza a lungo perché la sua famiglia potesse dirgli addio. Un dettaglio fondamentale, perché fu proprio in quelle ore che emerse una decisione presa da tempo, quasi con leggerezza, ma destinata a cambiare molte vite.

La scelta della donazione degli organi

Chris aveva scelto di diventare donatore di organi all’età di 16 anni, quando aveva fatto la patente. Una decisione che i suoi genitori scoprirono solo una settimana prima della tragedia, durante una conversazione casuale dopo cena. Con il sorriso sulle labbra, Chris aveva minimizzato la cosa con una battuta: “Che cosa me ne faccio dei miei organi quando sono morto? E poi, chi non vorrebbe questo corpo?“.

Dopo la sua morte, ben sette persone ricevettero i suoi organi. Cuore, fegato, reni e pancreas furono trapiantati nello stesso ospedale di Jacksonville; altre due persone ricevettero le cornee. Alcuni dei riceventi, come racconta Grace Gregory, erano a un passo dalla morte: “Non avevo capito quanto fossero vicini alla fine finché non li ho incontrati. Stavano guardando la morte negli stessi giorni in cui Chris la stava guardando”. Tra queste persone ce n’era una destinata a diventare centrale nella storia: Jorge Bacardi.

La storia di Jorge Bacardi

Jorge Bacardi era un esule cubano e discendente diretto del fondatore dell’omonima azienda di rum, attiva dal 1862. Aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente della compagnia e aveva vissuto una vita intensa, segnata però da una grave malattia respiratoria. Fin da bambino soffriva di una patologia rara e pericolosa, la discinesia ciliare primaria, anche se per decenni fu diagnosticata erroneamente come fibrosi cistica.

I medici avevano detto ai suoi genitori che probabilmente non avrebbe superato i dodici anni. Jorge invece sfidò ogni previsione. Arrivò alla maturità, costruì una carriera e una famiglia, ma col passare del tempo la sua respirazione divenne sempre più difficoltosa. Nei primi anni Sessanta della sua vita era costretto all’ossigeno e aveva bisogno disperato di un trapianto bilaterale di polmoni.

Come nel film, anche nella realtà Jorge conobbe sua moglie Leslie su un aereo. Lei lavorava come assistente di volo per la Pan Am. Secondo la versione più romantica, Jorge le chiese di tenergli la mano per calmarsi durante il volo; secondo Leslie, fu durante l’atterraggio. Jorge, invece, raccontava che lei era una hostess particolarmente affascinante e che gli regalò due paia di ali da pilota per bambini. Qualunque sia la verità, quell’incontro casuale diede inizio a una storia d’amore duratura.

Il trapianto e la rinascita

Nel 2008 Jorge e Leslie vivevano alle Bahamas, ma avevano un aereo sempre pronto nel caso fosse arrivata la chiamata giusta. Il 27 marzo arrivò la notizia: c’era un donatore compatibile. Jorge, allora sessantaquattrenne, volò a Jacksonville, dove al Mayo Clinic Medical Center si sottopose a un intervento di trapianto bilaterale di polmoni durato sette ore. Il recupero fu sorprendente. In meno di 24 ore il tubo per la respirazione venne rimosso e Jorge camminava già nei corridoi dell’ospedale. Le infermiere lo soprannominarono “Superman”.

L’incontro tra le famiglie e l’eredità di Chris

Inizialmente Jorge non conosceva l’identità del suo donatore. Scrisse una lettera alla famiglia tramite l’United Network for Organ Sharing, sperando che arrivasse ai genitori del ragazzo che gli aveva salvato la vita. Solo nel 2009 scoprì che quei polmoni appartenevano a Chris Gregory. Poco dopo, Jorge e Leslie incontrarono la famiglia Gregory a Baltimora. Fu un momento di forte intensità emotiva, in cui il dolore e la gratitudine si fusero in qualcosa di più grande.

Le due famiglie rimasero in contatto fino alla morte di Jorge, avvenuta il 23 settembre 2020, meno di un mese prima dell’uscita del film 2 Hearts – Intreccio di destini. Nel 2011, Jorge e Leslie avevano già trasformato quella gratitudine in un progetto concreto, finanziando la Gabriel House of Care presso il Mayo Clinic di Jacksonville, una struttura destinata ad accogliere pazienti oncologici e trapiantati.

Oltre il film

Dietro 2 Hearts – Intreccio di destini non c’è dunque solo una storia romantica, ma una riflessione potente sul caso, sulla perdita e sulla capacità umana di trasformare una tragedia in speranza. La vita di Chris Gregory si è interrotta troppo presto, ma il suo gesto ha continuato a vivere attraverso altri corpi, altri respiri, altre storie. Ed è proprio questo intreccio di destini reali, più ancora della finzione cinematografica, a rendere questa vicenda profondamente toccante.