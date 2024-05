2 Single a Nozze: perché non abbiamo avuto un sequel del film?

I sequel di commedie sono imprese incredibilmente rischiose, ma molto comuni. Che si tratti di Weekend da Bernie, Una notte da leoni, Come ammazzare il capo… e vivere felici o persino della commedia di Marlon Wayans/Adam Sandler Bulletproof, se il primo film ha fatto soldi, è probabile che ne venga tratto un sequel. Dato che 2 Single a Nozze (Wedding Crashers), interpretato da Vince Vaughn e Owen Wilson, è stato uno dei film più grandi del 2005, si potrebbe immaginare che un sequel di quel film sarebbe stato inevitabile.

Stranamente, questo non è ancora avvenuto, ma naturalmente Hollywood ha fatto un valoroso sforzo. La commedia vietata ai minori rimane, a quasi due decenni dalla sua uscita, senza un sequel. Tuttavia, ci sono stati diversi tentativi di far decollare un altro film di 2 Single a Nozze (Wedding Crashers), tra cui uno dei primi anni 2020 che è stato sorprendentemente vicino a diventare realtà.

Il sequel di 2 Single a Nozze (Wedding Crashers) non era una priorità

Inizialmente, la più grande estensione del marchio 2 Single a Nozze (Wedding Crashers) derivava esclusivamente da un reality show della NBC del 2007 intitolato The Real Wedding Crashers. Si scoprì che guardare persone vere che si imbucavano ai matrimoni non era così attraente per il pubblico come guardare attori comici che inscenavano incidenti matrimoniali. Il programma è durato solo pochi episodi ed è stato rapidamente cancellato. Nel frattempo, il team creativo principale di 2 Single a Nozze (Wedding Crashers) si è dedicato ad altri progetti. Il regista David Dobkin è stato investito in Fred Claus e The Change-Up, mentre Vince Vaughn e Owen Wilson hanno avuto a disposizione una serie di altri film comici.

Non ha aiutato il fatto che 2 Single a Nozze (Wedding Crashers) sia arrivato in un momento in cui i sequel di commedie non erano esattamente fuori moda, ma erano leggermente meno comuni. Mentre esistevano titoli come Evan Almighty, i tipici successi comici della fine degli anni 2000 si limitavano a generare altri titoli originali con lo stesso team creativo e gli stessi protagonisti. 40 anni vergine ha dato vita a Molto incinta invece che a un sequel del primo, mentre Will Ferrell, John C. Reilly e il regista Adam McKay si sono riuniti per Fratellastri a 40 anni dopo Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno invece di fare solo Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno 2. Ci sono poi le opere di Adam Sandler, che (prima del 2013) non prevedevano sequel ma piuttosto premesse originali, come in 50 volte il primo bacio. Mentre il film del 2009″Una notte da leoni avrebbe riportato in auge i sequel di commedie, per un breve momento negli anni 2000 non era scontato che una commedia redditizia generasse un franchise.

Il team di 2 Single a Nozze (Wedding Crashers) voleva Daniel Craig per un sequel

Per molti anni, quindi, 2 Single a Nozze (Wedding Crashers) non è stato una priorità. Tuttavia, nel 2014, Dobkin ha rivelato su Quora che il team creativo dietro questo film aveva un’idea molto specifica per 2 Single a Nozze 2, che coinvolgeva Daniel Craig. Questo seguito avrebbe visto Craig interpretare un imbucato di matrimoni ancora più abile con cui i personaggi di Vince Vaughn e Owen Wilson avrebbero dovuto confrontarsi. Questa visione della produzione, però, non è mai andata avanti ed è probabile che non sia mai andata oltre il germe di un’idea.

Anche se i piani per 2 Single a Nozze 2 si sono arenati come semplici concetti, Vaughn e Wilson hanno in un certo senso consegnato un seguito spirituale al progetto sotto forma della commedia del 2013 Gli stagisti. Arrivato quasi un decennio dopo 2 Single a Nozze 2, funzionante come un lungometraggio pubblicitario per Google e classificato come PG-13 (in contrasto con la sigla R di Crashers), Lo stagista ha offerto poco di ciò che il pubblico ha apprezzato di 2 Single a Nozze, al di là dei protagonisti. L’insuccesso al botteghino di questo titolo indicava anche il motivo per cui Hollywood probabilmente esitava a commissionare un altro capitolo di 2 Single a Nozze. Vince Vaughn e Owen Wilson non erano mai stati protagonisti di un’altra commedia grande come quella di 2 Single a Nozze , e Vince Vaughnin particolare era in una fase di stallo al botteghino, composta da The Dilemma, The Watch e Delivery Man, all’inizio degli anni 2010. Il calo di incassi di Vince Vaughn ha quasi certamente fatto riflettere i dirigenti della Warner Bros. Pictures e della New Line Cinema sull’opportunità di proseguire l’avventura nell’universo di 2 Single a Nozze.

2 Single a Nozze 2 era presumibilmente in lavorazione presso la HBO Max

Nel novembre 2016, la protagonista di 2 Single a Nozze Isla Fisher ha rivelato che, a distanza di oltre dieci anni dal film originale, un nuovo capitolo di 2 Single a Nozze era all’orizzonte. Si trattava di uno sviluppo improvviso che suggeriva che i fan del film originale avrebbero finalmente avuto il seguito che avevano sempre desiderato. Nel giugno del 2020, però, Dobkin ha rivelato che la sceneggiatura di 2 Single a Nozze 2 non era ancora stata ultimata e che, nel corso degli anni, lui e i protagonisti del primo film erano stati costantemente sollecitati a realizzare un seguito. La resistenza a ripetere semplicemente il primo 2 Single a Nozze ha fatto sì che questo sequel non venisse mai realizzato, anche se Dobkin ha preso in considerazione l’idea di realizzare 2 Single a Nozze 2 sui protagonisti del film originale che tornano single alla soglia dei 40 anni.