Kevin Feige conferma che I Fantastici Quattro “porteranno direttamente” a Doomsday

Un nuovo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è stato proiettato ieri durante la presentazione Disney al CineEurope, con le presentazioni del capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

In questa occasione, Kevin Feige “ha anticipato che le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso a Londra” e ha confermato che “gli eventi di F4 porteranno direttamente a Doomsday”.

Non è una informazione del tutto inaspettato, ovviamente, ma è piuttosto sorprendente che qualsiasi dirigente Marvel, in particolare Feige, sia così aperto su quello che sembra essere un punto di svolta piuttosto importante nella trama. D’altronde, abbiamo già visto i Fantastici Quattro (o almeno la loro astronave) arrivare nell’universo principale 616 nella scena post-credits di Thunderbolts*, che è chiaramente un’anticipazione piuttosto significativa di Doomsday. Se i dettagli presunti della scena post-credit di Gli Inizi fossero corretti, la sequenza non introdurrà direttamente Doomsday, ma introdurrà un personaggio chiave.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.