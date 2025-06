28 anni dopo: spiegazione delle nuove varianti infette 

Ambientato quasi trent’anni dopo gli eventi di 28 giorni dopo, l’attesissimo sequel 28 anni dopo di Danny Boyle e Alex Garland introduce nuove versioni degli infetti che si sono evoluti dopo la prima epidemia. Come nel caso del primo sequel della serie, 28 Weeks Later, 28 anni dopo segue un gruppo di personaggi completamente nuovi e include un cast stellare con Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Ralph Fiennes. Il nuovo film segue una piccola famiglia che vive in una comunità protetta al largo delle coste delle Isole Britanniche in quarantena e le loro pericolose e terrificanti avventure sulla terraferma.

28 Anni Dopo ha già un sequel confermato, ma nonostante tutti gli spunti per il prossimo capitolo, rimane una storia a sé stante. Alla fine di 28 Anni Dopo, la nuova realtà derivante dalla diffusione e dall’adattamento del virus della rabbia è ormai pienamente realizzata. Uno dei cambiamenti più significativi rispetto al film originale è la natura stessa del virus e, di conseguenza, la natura degli infetti. Il film introduce diverse varianti degli infetti nervosi e veloci, anche se viene rivelato molto poco sulle loro origini, il che significa che potrebbero richiedere qualche spiegazione.

28 anni dopo introduce l’Alpha degli infetti

Le varianti forti, veloci e massicce comandano gli altri

Il cambiamento più grande (in senso letterale e metaforico) nella natura degli infetti in 28 anni dopo è l’ascesa dell’Alpha, una variante ultraveloce e ultraforte del tipico infetto. Ci sono diversi Alfa sulla terraferma, ma tutti condividono le stesse caratteristiche fisiche. Gli Alfa sembrano in grado di controllare, o almeno di guidare, le intenzioni degli Infetti nervosi e veloci dei film originali, che a loro volta sembrano aver sviluppato un controllo maggiore rispetto a quanto visto in precedenza nella serie. Gli Alfa sono estremamente resistenti e in grado di sopportare attacchi che ucciderebbero gli Infetti meno potenti.

Forse la cosa più importante è che gli Alfa sembrano avere molto più intelletto e autocontrollo rispetto alla variante più comune. Dirigono la caccia degli Infetti e sembrano persino prendere trofei dalle vittime sotto forma di teste strappate con le spine ancora attaccate. Anche se non è mai stato detto esplicitamente, sembra probabile che, come in un branco di animali, l’Alfa sia responsabile della maggior parte della riproduzione che avviene nella popolazione degli Infetti. Per essere chiari, sono comunque feroci, ma hanno semplicemente più controllo e intelligenza che completano la loro enorme stazza e forza.

Spiegazione dei nuovi e più grandi infetti di 28 anni dopo

Il virus della rabbia ha prodotto alcune varianti raccapriccianti

Le altre varianti principali degli infetti introdotte in 28 anni dopo sono chiamate “Slow Lows” in riferimento al loro modo di muoversi. Gli Slow Lows sono creature pallide e obese che si muovono principalmente strisciando sul terreno, sopravvivendo di vermi, insetti e altre prede basse e facili da catturare. Appare anche una versione infantile degli Slow Lows, il che indica che sono in grado di riprodursi o che la trasformazione in Slow Low avviene dopo la nascita di un infetto. La loro natura lenta li rende più facili da uccidere, ma sono comunque pericolosi se in gran numero.

28 anni dopo: The Bone Temple uscirà nelle sale il 26 gennaio 2026.

28 anni dopo introduce gli Slow Low, gli Alpha e gli Infetti veloci, familiari ma più coordinati, come nuova realtà delle isole britanniche, ma, cosa piuttosto sorprendente, non fornisce una spiegazione per la loro esistenza. È chiaro che il virus della rabbia ha subito una mutazione nei 28 anni trascorsi da quando è stato diffuso per la prima volta e ora ha effetti diversi sugli individui. Jamie osserva che sugli Alfa il virus della rabbia ha agito “come uno steroide”, rendendoli incredibilmente forti e giganteschi. La risposta vera è probabilmente di natura scientifica e medica, anche se è possibile che non ne conosceremo mai i dettagli.

28 anni dopo include anche una donna incinta infetta

Una delle evoluzioni più significative degli infetti è la capacità non solo di rimanere incinte, ma anche di rimanere incinte di un bambino che non ha il virus della rabbia. Come spiega il dottor Kelson a Spike e Isla, il bambino era protetto dalla placenta della madre, che non ha permesso al virus della rabbia di infettarlo nell’utero. Il bambino riportato a Holy Island non sembra mostrare alcun sintomo del virus della rabbia, in particolare gli occhi rossi rivelatori, ma resta da vedere se il virus sia ancora presente nel suo corpo.

Il fatto che un infetto sia stato in grado di rimanere incinta è un’indicazione del livello di controllo che almeno gli Alfa hanno su se stessi. Affinché un bambino non solo venga concepito, ma anche che la madre riceva nutrimento sufficiente per sostenere la gravidanza, sembra che gli Alfa dispongano di un’intelligenza tale da garantire che le infette incinte vengano accudite. Spike, Isla ed Erik la scoprono mentre partorisce rinchiusa in un vagone ferroviario sorvegliato dagli Alfa, quindi la gravidanza sembra essere intenzionale, o almeno ben accolta.

Come gli infetti di 28 anni dopo si confrontano con i film precedenti

Gli infetti veloci e nervosi non sono l’unica minaccia

Gli infetti di 28 giorni dopo e 28 settimane dopo sono estremamente pericolosi data la loro velocità e la rapidità con cui l’infezione può diffondersi. La morte immediata è certamente possibile a seguito di un attacco da parte di un infetto, ma una trasformazione dovuta al contagio è l’esito più probabile sulla base di quanto visto nei film. Gli infetti veloci di 28 anni dopo non sembrano essere poi così diversi nell’aspetto o nel comportamento, ma sono chiaramente più organizzati grazie alla supervisione degli Alfa che li guidano.

Per quanto le varianti veloci siano pericolose dal punto di vista dello sciame, gli Alfa hanno completamente cambiato la natura della minaccia degli infetti sulla terraferma. Gli Alfa sono capaci di pianificare, di essere pazienti e di riprodursi intenzionalmente, quindi rappresentano una minaccia molto più significativa rispetto alle loro controparti più semplici e violente di decenni prima. Potrebbe essere troppo azzardato credere che gli Alfa siano in grado di sferrare un attacco coordinato a Holy Island, ma non abbiamo idea di quanto possano essere intelligenti, e questa è la cosa più spaventosa di tutte.

L’isola in cui è ambientato 28 anni dopo è un’isola reale situata al largo della costa del Northumberland, in Inghilterra, chiamata Lindisfarne, conosciuta anche come Holy Island (come nel film).

Oltre al loro livello di minaccia, il livello di intelligenza delle nuove varianti degli Infetti li rende più simpatici. È abbastanza chiaro, basandosi sul finale di 28 anni dopo, che il confine tra gli Infetti che fanno a pezzi le persone a mani nude e gli scagnozzi di Jimmy Crystal che fanno a pezzi gli Infetti con le armi sta diventando sempre più labile. Jamie fa notare a Spike che gli Infetti non hanno mente grazie al virus della rabbia e quindi non hanno anima. Ora è incredibilmente chiaro quanto sia sbagliata questa valutazione, e la riconciliazione di Spike con questo fatto avrà un ruolo importante nel prossimo film.