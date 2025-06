28 Anni Dopo: The Bone Temple – conferma, data di uscita e tutto quello che sappiamo

28 Anni Dopo: The Bone Temple è l’attesissimo sequel di 28 Years Later del 2025, ed ecco tutto ciò che sappiamo sul film in uscita, compreso il cast, la trama, la data di uscita e altro ancora. I fan di 28 Days Later e 28 Weeks Later hanno dovuto aspettare anni per un altro sequel, dato che il franchise era inattivo dal 2007. Tuttavia, quando finalmente è arrivata la notizia di un sequel, è stato un grande evento. 28 Years Later del 2025 è in realtà l’inizio di una nuova trilogia, con 28 Years Later: The Bone Temple che sarà il secondo capitolo di questa nuova saga.

28 Anni Dopo: The Bone Temple colmerà il divario tra 28 Years Later e il terzo film, ancora senza titolo. Poiché 28 Years Later è uscito solo nel giugno 2025, al momento della stesura di questo articolo si sa ancora molto poco sul sequel. Tuttavia, il regista Danny Boyle, lo sceneggiatore Alex Garland e altri membri del team della nuova trilogia hanno già fornito alcuni indizi sulla produzione del film. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere su 28 Anni Dopo: The Bone Temple e il futuro del franchise 28 Days Later.

Le ultime notizie su 28 Anni Dopo: The Bone Temple

Cillian Murphy tornerà ufficialmente nei panni di Jim

Il regista di 28 Years Later, Danny Boyle, ha recentemente rivelato una notizia importante: Cillian Murphy apparirà in 28 Years Later: The Bone Temple. Cillian Murphy ha interpretato Jim, il protagonista di 28 Days Later, anche se il destino ambiguo del personaggio e la sua assenza in 28 Weeks Later hanno lasciato in dubbio la possibilità di un suo ritorno. Fortunatamente, Danny Boyle ha già rivelato che Jim apparirà in qualche momento del secondo film, sperando che la partecipazione di Cillian Murphy al terzo film di 28 Years Later aiuti a finanziarlo.

Un altro dettaglio importante sul film in uscita è che 28 Years Later – The Bone Temple è già stato girato. Il sequel e il suo predecessore sono stati girati uno dopo l’altro, con le riprese di 28 Years Later – The Bone Temple iniziate il 19 agosto 2024. Pertanto, i fan non dovranno aspettare molto dopo l’uscita di 28 Years Later per vedere il suo successore arrivare nei cinema.

28 Years Later: The Bone Temple – Conferma

28 Years Later: The Bone Temple è stato confermato già da tempo, dato che il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland parlavano della trilogia 28 Years Later già prima dell’uscita del film del 2025. Ora che le riprese di 28 Years Later: The Bone Temple sono terminate, il film è molto probabilmente in fase di post-produzione. Trattandosi di un film di zombie di grande successo, ci sarà probabilmente molto lavoro di montaggio e di effetti speciali da fare per dare vita al mondo della Zona di Isolamento Incondizionato.

È interessante notare che Danny Boyle non sarà il regista di 28 Years Later: The Bone Temple. Al suo posto, Candyman e The Marvels la regista Nia DaCosta prenderà le redini da Boyle per il secondo film, dirigendo 28 Years Later: The Bone Temple.

Sebbene non sia stato rivelato il motivo per cui Danny Boyle non dirigerà il secondo film, alcuni hanno ipotizzato che la causa potrebbe essere la ripresa di due film consecutivi o la sua concentrazione sul terzo film di 28 Years Later. Alex Garland è tornato a scrivere 28 Years Later: The Bone Temple, mentre Danny Boyle produrrà il sequel.

Data di uscita di 28 Anni Dopo: The Bone Temple

Il film uscirà meno di un anno dopo 28 Years Later

Sony Pictures Releasing ha attualmente in programma l’uscita di 28 Anni Dopo: The Bone Temple per il 16 gennaio 2026. Ciò significa che ci sarà meno di un anno tra l’uscita di 28 Years Later e il suo successore. Questo rapido turnaround è senza dubbio una notizia entusiasmante per i fan, poiché la fine di 28 Years Later li lascerà sicuramente con la voglia di vedere ancora. Le date di ripresa consecutive sono un fattore chiave che ha permesso a 28 Years Later: The Bone Temple di uscire così presto, poiché il sequel non deve aspettare la risposta al primo film né riunire nuovamente il cast.

Purtroppo, non è stata ancora comunicata la data di uscita del terzo film della serie 28 Years Later. Le riprese di questo sequel non sono ancora iniziate, essendo ancora nelle prime fasi di sviluppo. Le dichiarazioni di Danny Boyle sul contributo di Cillian Murphy al finanziamento del film fanno pensare che il successo dei primi due film della serie 28 Years Later potrebbe influire sull’uscita del terzo film della trilogia.

Dettagli sul cast di 28 anni dopo: The Bone Temple

Sono già stati annunciati diversi membri del cast di 28 anni dopo: The Bone Temple. Aaron Taylor-Johnson nel ruolo di Jamie, Jack O’Connell nel ruolo di Sir Jimmy Crystal ed Emma Laird nel ruolo di Jimmima hanno tutti confermato il loro ritorno. Anche Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Jim da 28 Days Later, mentre Maura Bird si unirà al cast nel ruolo di Jimmy Jones. È possibile che altri membri del cast di 28 Years Later: The Bone Temple vengano rivelati col passare del tempo, poiché potrebbero essere potenziali spoiler per 28 Years Later.

28 Years Later sarà diretto da Nia DaCosta e scritto da Alex Garland, che torna dopo il primo film. Danny Boyle, Alex Garland, Andrew Macdonald, Peter Rice e Bernie Bellew sono tutti indicati come produttori del film. Il direttore della fotografia Sean Bobbitt, che ha già lavorato con Nia DaCosta in The Marvels, è il direttore della fotografia di 28 Years Later: The Bone Temple. Hildur Guðnadóttir, che ha composto la colonna sonora di 28 Years Later, tornerà a comporre la colonna sonora del sequel.

Dettagli sulla trama di 28 anni dopo: The Bone Temple

È la parte centrale di una trilogia

Sono stati rivelati pochissimi dettagli sulla trama di 28 Years Later: The Bone Temple. La trama del sequel dipenderà senza dubbio dal finale di 28 anni dopo, e ulteriori dettagli saranno probabilmente rivelati solo dopo l’uscita del primo film. Tuttavia, Danny Boyle ha già parlato della trama generale della trilogia. Ecco i suoi commenti:

Alla fine si tratta di tre film, ognuno dei quali sarà indipendente. Ma ci sarà una storia più grande da raccontare, basata su una famiglia, e questi due [indicando Aaron e Jodie] saranno all’origine della famiglia. Quindi è indipendente dal primo film, ma è sempre la stessa apocalisse di 28 anni dopo quella vissuta da Cillian Murphy nel primo film e da Naomie Harris. Ma sono passati 28 anni e non sappiamo cosa sia successo a loro [Jim e Selena]. Non posso dirvelo, ma questi due sono dei sostituti più che degni.

Quindi, è chiaro che la storia di 28 anni dopo: The Bone Temple continuerà a seguire la famiglia protagonista di 28 Years Later. La trama del sequel sarà in qualche modo collegata a 28 Days Later, spiegando il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Jim. Ci sono molte speculazioni su questa storia misteriosa e molti fan sono entusiasti di vedere il seguito della saga del virus della rabbia in 28 anni dopo: The Bone Temple.