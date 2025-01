A Complete Unknown, la spiegazione del finale del film con Timothée Chalamet

Diretto e co-scritto da James Mangold, A Complete Unknown si conclude in un modo particolare. A differenza di altri biopic su musicisti, il film su Bob Dylan si concentra principalmente sull’ascesa alla fama dell’acclamato cantautore negli anni ’60, culminando con l’esibizione di Dylan al Newport Folk Festival nel 1965. Le recensioni di A Complete Unknown sono state per lo più positive e il film, in particolare l ‘interpretazione di Dylan da parte di Timothée Chalamet, ha ottenuto l’attenzione dei premi. Dall’arrivo a New York nel 1961 agli spettacoli da tutto esaurito, l’ascesa di Dylan come star del folk è ben delineata nel film, così come il suo rapporto amichevole e poi conflittuale con Pete Seeger.

A Complete Unknown si conclude con il set di Bob Dylan al Newport Folk Festival. A differenza degli anni precedenti, però, Dylan aveva con sé una chitarra elettrica e una band blues. La cosa fu accolta con disappunto dai fan del folk tra il pubblico, che fischiarono, e da Seeger, che cercò di tagliare i cavi. Dylan eseguì solo poche canzoni prima di lasciare il palco, frustrato dall’accoglienza riservata alla sua musica. In seguito, Dylan fa visita a Woody Guthrie in ospedale, mentre in sottofondo suona la canzone di Guthrie “So Long, It’s Been Good to Know Yuh”. Guthrie guarda Dylan allontanarsi con la sua moto.

Perché la folla fischiò Bob Dylan al Newport Folk Festival del 1965

In A Complete Unknown, il Newport Folk Festival rappresentò un punto di svolta nella carriera di Bob Dylan. Prima di allora, il cantante era noto soprattutto per essere un interprete folk e il suo set era considerato una svolta per la traiettoria della sua musica. Considerando che il nome del festival era “folk”, il pubblico fischiò Dylan perché non stava suonando ciò che era stato essenzialmente promesso. Dylan ha suonato una chitarra elettrica, il che ha scoraggiato i puristi del folk tra la folla. Non tutti però hanno avuto la stessa reazione: molti hanno anche applaudito. Ma i fischi della folla derivavano in gran parte dalla rabbia e dalla frustrazione per il cambio di sonorità di Dylan.

In realtà, oltre all’indignazione, c’erano altri motivi per cui la folla avrebbe potuto fischiare Dylan al festival. Altri che erano presenti al festival quell’anno hanno sostenuto che alcuni dei fischi erano dovuti alla scarsa qualità del suono, poiché l’amplificazione del suono elettrico rendeva presumibilmente difficile sentire i testi, e alla brevità del set di Dylan (via The Denver Folklore Center). Quell’anno il cantante eseguì solo tre canzoni prima di andarsene, mentre i set degli altri musicisti furono molto più lunghi. Tuttavia, la sensazione generale di tradimento era, come suggerisce il film, il motivo principale del malcontento del pubblico nei confronti di Dylan.

Cosa succede dopo il misterioso viaggio in moto di Bob Dylan

A Complete Unknown ha un modo di includere alcune cose realmente accadute senza necessariamente approfondirle. Ad esempio, il Bob Dylan di Chalamet viene mostrato mentre se ne va in moto prima che lo schermo diventi nero. È un po’ un mistero, ma il momento è intenzionale perché nella vita reale Dylan ebbe un incidente in moto. L’incidente avvenne nell’estate del 1966, un anno dopo la sua esibizione al Newport Folk Festival. L’incidente avvenne nei pressi di Woodstock, a New York, e Dylan ha rivelato di essersi rotto alcune vertebre del collo.

I dettagli esatti dell’incidente non sono però chiari, poiché Dylan non si è recato in ospedale. Il finale diA Complete Unknown allude all’incidente in moto di Dylan ed è un modo significativo per concludere il film, considerando che l’incidente è misterioso quanto Dylan stesso. Inoltre, l’incidente rappresenta la conclusione della carriera di Dylan negli anni Sessanta, poiché il musicista si allontanò dall’attenzione del pubblico e fece raramente apparizioni pubbliche. Dopo l’incidente in moto, Dylan non andò più in tournée per altri otto anni, anche se non smise mai di registrare nuova musica.

Bob Dylan tornerà mai a esibirsi al Newport Folk Festival?

Sì, Bob Dylan è tornato a esibirsi al Newport Folk Festival. Tuttavia, dopo la sua controversa esibizione al festival nel 1965, Dylan non sarebbe tornato sul palco del festival per altri 37 anni. Nel 2002, Dylan ha fatto il suo ritorno trionfale, questa volta suonando un set molto più lungo, che è durato un paio d’ore e ha incluso nuove canzoni e amati classici. È interessante notare che Dylan salì sul palco indossando una barba finta, un cappello da cowboy e una parrucca. Il ritorno del musicista al Newport Folk Festival nel 2002, tuttavia, non era destinato a diventare un evento annuale e non è ancora tornato.

Cosa succede a Joan Baez e Pete Seeger dopo il film

Dopo il Newport Folk Festival del 1965, Joan Baez pubblicò il suo primo libro di memorie nel 1968. Continua a pubblicare musica, con cinque album distinti prima del 1970. La Baez conclude gli anni ’60 con un’apparizione al festival di Woodstock del 1969, suonando un set di 13 canzoni. Nel 1967 incontra il futuro marito David Harris e i due si sposano nel 1968, dopo soli tre mesi di frequentazione. Baez ha dato il benvenuto al figlio Gabriel nel dicembre 1969. Sebbene la sua relazione sentimentale con Bob Dylan non funzionasse più dalla metà degli anni Sessanta, i due andarono in tour insieme negli anni Settanta.

Per quanto riguarda Pete Seeger, il cantante folk pubblicò nel 1966 l’album God Bless the Grass, dedicato esclusivamente all’attivismo ambientale. Seeger pubblicò anche canzoni contro la guerra come “Waist Deep in the Big Muddy” e partecipò alla Vietnam Moratorium March del 1969 per protestare contro la guerra del Vietnam. Con la moglie, nel 1966, Seeger fondò l’organizzazione no-profit Hudson River Sloop Clearwater per preservare e pulire il fiume Hudson. Dopo che Dylan divenne elettrico al Newport Film Festival del 1965, l’amicizia tra lui e Seeger si inasprì. Nel 1990 Seeger scrisse un biglietto di scuse a Dylan per spiegare il suo punto di vista.

Chi è la Sylvie Rosso interpretata da Elle Fanning e perché il suo nome è diverso

In A Complete Unknown, Elle Fanning interpreta Sylvie Rosso, la fidanzata di Bob Dylan negli anni Sessanta. Sebbene Sylvie sia un personaggio di fantasia, è basata su Suze Rotolo, la fidanzata di Dylan nella vita reale, che apparve nell’album di Dylan del 1963, The Freewheelin’ Bob Dylan. Dylan e la Rotolo si frequentarono per anni, dal 1961 al 1964, e la ragazza è considerata una grande influenza sulla sua musica dell’epoca. Il nome di Suze è stato cambiato per la biografia musicale perché lo ha richiesto lo stesso Dylan (via Rolling Stone).

Nel suo libro di memorie, la Rotolo ha scritto che era diventato difficile gestire la pressione di essere nella vita di Dylan e tutto ciò che ne derivava. Era così legata alla carriera musicale di Dylan che era difficile separarsene. Rotolo voleva essere conosciuta come qualcuno al di fuori di Dylan e scrisse che non era solo una “corda della chitarra di Dylan”.

Ciò che A Complete Unknown tralascia della vita di Bob Dylan

Poiché il film di Mangold si concentra sulla vita e sulla carriera di Dylan durante la prima metà degli anni Sessanta, lascia fuori molte cose sulla vita del musicista. Persino alcuni degli eventi rappresentati in A Complete Unknown sono stati fatti con un pizzico di libertà creativa e di alterazione. In particolare, il biopic tralascia informazioni sulla prima vita e sulla famiglia di Dylan. Non sappiamo quasi nulla della vita del cantante prima del suo arrivo a New York, a parte il suo nome di nascita, che Sylvie scopre.

Inoltre, non viene menzionata Carla, la sorella di Suze Rotolo, che non amava Dylan, né le tensioni che Dylan aveva con la famiglia di Rotolo e l’aborto di quest’ultima, né l’interesse di Dylan per la sorella di Baez prima che la coppia musicale diventasse romantica. È interessante notare che A Complete Unknown esclude completamente Sara Lownds, la prima moglie di Dylan, dal film. Nel 1965, Lownds e Dylan non solo erano sposati, ma aspettavano il loro primo figlio insieme. Il film suggerisce che Sylvie (Suze) partecipò al Newport Folk Festival del 1965 con Dylan, ma i due si erano lasciati un anno prima.

Bob Dylan è stato sposato due volte: con Sara Lownds (dal 1965 al 1977) e poi con Carolyn Dennis, cantante di supporto di Dylan, dal 1986 al 1992. Dylan e la Lownds hanno avuto quattro figli insieme, mentre lui e la Dennis ne hanno avuto uno.

A Complete Unknown aggiunge cose che potrebbero non essere accadute o che non sono accadute nel modo in cui sono state rappresentate sullo schermo, come la presenza di Johnny Cash al Newport Folk Festival del 1965 o la discussione sul palco tra Dylan e Baez prima che il primo se ne andasse (che presumibilmente non è mai avvenuta). Il film cambia le circostanze del primo incontro di Dylan con Seeger e Guthrie – non fu all’ospedale dove Guthrie era ricoverato – e tralascia l’amico che accompagnò Dylan a New York. Anche il fatto che qualcuno abbia gridato “Giuda!” a Dylan durante il Newport Folk Festival è avvenuto in un altro evento in Inghilterra.

Perché il biopic di James Mangold si concentra solo sulla carriera di Bob Dylan negli anni ’60

Bob Dylan è stato una delle voci più note della sua generazione e non è stato una figura di spicco come negli anni Sessanta, quando la sua musica ha avuto un impatto significativo, dalle canzoni di protesta al suo passaggio al rock. Gli inizi della carriera di Dylan e la sua vita sotto gli occhi del pubblico – come accade per la maggior parte degli artisti popolari – sono tra i più ricordati. Il fatto che gli anni Sessanta abbiano portato alla dinamica carriera di Dylan in mezzo a cambiamenti sociali, proteste e movimenti contro la guerra è probabilmente ciò che ha colpito Mangold.

Il fatto cheA Complete Unknown sia basato sul libro di Elijah Wald, che mette in evidenza il Newport Folk Festival e il passaggio di Dylan all’elettricità, è un’attrazione per il focus del film. L’esibizione di Dylan nel 1965 è una serata leggendaria e Mangold l’ha usata per costruire la tensione. Concentrandosi su un solo decennio della vita di Dylan, A Complete Unknown è riuscito a mettere a fuoco il successo del musicista e le relazioni che hanno plasmato i suoi primi anni. Si tratta di un periodo in cui il cantante stava veramente trovando la sua voce, il che lo rende un punto focale e un ingresso coinvolgente nel mondo di Dylan.

Il vero significato del finale di A Complete Unknown

A Complete Unknown segue il musicista in varie fasi del suo essere sconosciuto. All’inizio è letteralmente un “completo sconosciuto”, ma le cose cambiano quando inizia a esibirsi nei locali folk, nei festival e con Joan Baez. Tuttavia, al Newport Folk Festival del 1965, la transizione di Dylan dall’essere sconosciuto alla notorietà fu completa, poiché la sua incursione nel rock ebbe un enorme impatto sul genere. La sua fama stava già crescendo, ma la scelta di Dylan di esplorare qualcosa di più della semplice musica folk lo consolidò come leggenda musicale. Il finale mostra il suo effetto sul pubblico mantenendo un senso di mistero.