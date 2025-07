Until Death: la spiegazione del finale del film con Jean-Claude Van Damme

Until Death, del 2007, rappresenta una svolta particolare nella filmografia di Jean-Claude Van Damme, distaccandosi dai classici action adrenalinici che lo hanno reso famoso tra gli anni ’80 e i primi Duemila come Lionheart o The Replicant. Diretto da Simon Fellows, il film mescola elementi da thriller poliziesco, dramma psicologico e vendetta urbana, mostrando un lato più cupo e vulnerabile dell’attore belga. Il personaggio, tormentato e imperfetto interpretato dall’attore, infatti, gli permette di offrire una delle prove più introspettive e credibili dell’attore.

Il film si distingue anche per il tono più serio e sporco rispetto agli standard dei B-movie action a cui Van Damme era legato in quel periodo. Until Death punta tutto sulla decadenza morale del protagonista, costruendo un racconto incentrato sul senso di colpa, la possibilità di cambiamento e la vendetta come percorso ambivalente. L’azione c’è, ma è meno spettacolare e più realistica; ciò che interessa maggiormente è il dramma umano e la trasformazione interiore di Stowe.

Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo il finale del film, cercando di chiarirne i passaggi narrativi e il significato più profondo. Il terzo atto di Until Death è infatti denso di eventi e colpi di scena, ma lascia spazio anche a un sottotesto simbolico che riguarda la redenzione, il sacrificio e il prezzo della verità. Approfondiremo come la storia si conclude e cosa vuole davvero dire questo film sul cambiamento e sulla possibilità di riscattarsi, anche quando tutto sembra perduto.

La trama di Until Death

Protagonista del film è Anthony Stowe (Jean-Claude Van Damme), un agente di polizia della narcotici che vive a Los Angeles. Dipendente dall’eroina, la sua vita sembra andare completamente in rovina. Sul lavoro è impegnato da tempo in un’operazione per arrestare Gabriel (Stephen Rea), ex poliziotto ora diventato trafficante di droga che mira al controllo delle piazze di spaccio di New Orleans. Le cose peggiorano quando, durante una retata, muore la sua collega Maria Ronson (Rachel Grant).

Anche a casa è un completo disastro: sua moglie, che aspetta un figlio da un altro, sta per lasciarlo. L’occasione di riscattarsi arriva quando, dopo un grave agguato, Stowe finisce in coma. Al suo risveglio decide di riprendere in mano la sua vita e diventare finalmente una persona migliore, sapendo però che sarà tutto tranne che semplice. Le cose, infatti, si complicano quando scoprirà di essere stato tradito da un suo ex collega.

La spiegazione del finale del film

Nel terzo atto di Until Death, Anthony Stowe – ormai cambiato dopo essere sopravvissuto al colpo alla testa che lo aveva ridotto in coma – si confronta con i nemici che lo avevano tradito: in primis il suo ex collega Gabriel Callahan, ora divenuto boss criminale. Nonostante la trasformazione personale, Stowe sa che il suo passato corrotto e violento non può essere ignorato, e decide quindi di affrontare direttamente Callahan e il suo impero. L’azione si intensifica: Stowe, lucido ma segnato, pianifica la distruzione dell’organizzazione di Callahan, affrontando scontri armati, inseguimenti e un ultimo confronto finale.

Il climax si ha quando Stowe rincorre Callaghan, che ha preso in ostaggio sua moglie, fino all’uscita del capannone dove un elicottero è pronto a partire; sotto il fuoco di Antony l’elicottero decolla senza però caricare Callaghan e, quando l’altro arriva, i due si puntano contro le pistole e si sparano a vicenda uccidendosi e ponendo fine in modo tragico alla vicenda. Nella scena finale si vede Valerie con la figlia che va al cimitero a mettere i fiori sulla tomba di Anthony Stowe.

Il finale di Until Death è dunque il culmine del percorso di redenzione del protagonista. Nonostante sia nato come un antieroe, Anthony Stowe compie una trasformazione morale profonda: dal poliziotto corrotto e autodistruttivo che era, diventa un uomo disposto a sacrificarsi per amore, giustizia e verità. Questo cambiamento non viene mostrato come improvviso, ma come un processo lento e doloroso, reso credibile dal trauma e dal pentimento sincero. Il confronto finale con Callahan è simbolico: uccidere il suo ex collega significa anche liberarsi dell’ultima ombra del sé che fu.

Il film suggerisce che la redenzione è possibile, ma non gratuita: comporta sofferenza, perdita e rinuncia. La conclusione, seppur tragica, lascia intendere che Stowe ha finalmente compreso il senso delle sue azioni e ha scelto di fare la cosa giusta, anche se troppo tardi per salvarsi completamente. Il titolo stesso – Until Death – acquista dunque un valore profondo: la possibilità di cambiare esiste, ma richiede una resa totale, fino alla morte o fino al completo annullamento del vecchio io. Il film, più cupo e riflessivo rispetto ad altri lavori di Van Damme, si chiude quindi su una nota malinconica, ma coerente con il suo messaggio di espiazione.