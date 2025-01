A letto con il nemico: la spiegazione del finale del film

Non ci sono state solo commedie romantiche come Pretty Woman, Il matrimonio del mio migliore amico e Notting Hill negli anni Novanta per Julia Roberts, ma anche diversi avvincenti thriller come Il rapporto Pelican, Ipotesi di complotto e A letto con il nemico, quest’ultimo diretto da Joseph Ruben e basato sull’omonimo romanzo di Nancy Price. Si tratta di un titolo particolarmente popolare nella filmografia dell’attrice, che al momento della sua uscita in sala ha da subito ottenuto un grande successo, concludendo le 11 settimane di permanenza di Mamma, ho perso l’aereo in testa al box office nordamericano.

Un successo che rischiava però di non esserci, in quanto inizialmente il film aveva ricevuto una classificazione NC-17 (vietato ai minori di 17 anni) quando è stato presentato alla MPAA. Una classificazione NC-17 può essere gravemente dannosa per un film, in quanto limita sia la pubblicità negli Stati Uniti che il numero di sale che lo proietteranno. Per evitare questo inconveniente e garantire un profitto, il film è stato ridotto a una classificazione R. Ciò è stato possibile tagliando alcuni secondi della prima scena di sesso tra i due protagonisti.

La versione completa di questa scena si trova però nella versione internazionale, che è quella proiettata nel Regno Unito e in altre parti d’Europa. Ad ogni modo, più che l’inizio, è il finale a lasciare piuttosto a bocca aperta. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a A letto con il nemico. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di A letto con il nemico

Protagonisti del film sono Laura e Martin Burney, una coppia apparentemente felice che abita in una grande casa al mare sull’East Coast. La realtà, tuttavia, è un’altra: l’uomo è violento e possessivo, soprattutto nei confronti della moglie, e nasconde una personalità ossessivo-compulsiva. La donna è completamente soggiogata da lui e gli permette di picchiarla, anche per motivi superflui. Tuttavia, dopo l’ennesimo litigio, stanca di sopportare i soprusi del marito, cerca di pianificare la fuga. L’occasione arriva una sera, quando la coppia viene invitata da amici a fare un giro in barca a vela.

Con l’arrivo di un improvviso temporale, Laura si getta in mare facendo finta di affogare. Tutti la credono morta, anche se il corpo in realtà non verrà mai ritrovato. La donna assume poi un’altra identità, quella di Sara Waters, innamorandosi poi del suo nuovo vicino, Ben. Ma il suo passato non la abbandonerà tanto facilmente e ben presto il suo ex marito capirà di essere stato ingannato e, grazie ad alcuni sotterfugi, si metterà sulle tracce di Laura. Per lei, dunque, la resa dei conti con quella parte di sé che credeva di essersi lasciata alle spalle si renderà inevitabile.

Il cast del film

Ad interpretare Laura vi è, come anticipato, Julia Roberts, anche se il suo personaggio era originariamente stato scritto per Jane Fonda e poi proposto a Kim Basinger. Dopo il rifiuto delle due, fu allora la ventiduenne Roberts ad ottenere il ruolo, divenendo la più giovane attrice a guadagnare un compenso a sette cifre per un singolo film. Accanto a lei, nel film, vi sono poi Patrick Bergin nel ruolo di Martin Burney e Kevin Anderson in quello di Ben Woodward. Elizabeth Lawrence interpreta Chloe Williams, madre di Laura, mentre Kyle Secor interpreta John Fleishman.

La spiegazione del finale del film

Nel corso del film, Martin viene dunque a sapere che Laura aveva preso lezioni di nuoto, il che lo porta a credere che non sia annegata e che sia viva. La conferma arriva quando trova la fede nuziale della moglie nel water, che non era stato scaricato correttamente come lei credeva. Martin si reca quindi alla casa di cura di Chloe, la madre di Laura, travestito da detective, e scopre che il “nipote” di Chloe è appena arrivato in visita. Anche Laura, travestita da uomo, si trova infatti alla casa di riposo e per poco non incontra Martin. Martin scopre così dove si trova Laura e viene a sapere anche di Ben.

Segue così la coppia fino alla nuova casa di Laura e fa irruzione mentre lei e Ben sono fuori. Li pedina poi anche durante il loro appuntamento al luna park locale. Quando Laura torna a casa, nota dei piccoli cambiamenti, indizi che Martin ha deliberatamente lasciato all’interno della casa: gli asciugamani perfettamente allineati e il contenuto degli armadietti della cucina ordinato secondo gli standard esigenti di Martin. Non passa poi molto e lo stesso Martin si ripresenta in casa, determinato ad affrontare Laura una volta per tutte. Se la deve però vedere anche con Ben, a cui riesce a far perdere i sensi.

Mentre Martin punta poi la pistola che ha con sé contro Ben, Laura lo distrae assestandogli un colpo. Afferra a quel punto la pistola e lo tiene sotto tiro. Mentre Laura chiama la polizia, Martin si aspetta che lei dica alla polizia di proteggerla da lui, come aveva fatto in passato. Laura, tuttavia, lo sorprende informando la polizia di aver ucciso un intruso. A quel punto, spara a Martin tre volte al petto. Martin, seppur ferito, tenta di avere l’ultima parola e con le energie rimastegli rientra in possesso della pistola che però scatta a vuoto. Martin muore a quel punto per le ferite riportate, mentre Laura e Ben si abbracciano e aspettano la polizia, lieti di aver posto fine a quella vicenda una volta per tutte.

