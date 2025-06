A Working Man ha una scena post credits?

A Working Man è un nuovo potenziale franchise per Jason Statham, e questo potrebbe portare a ipotizzare che ci sarà una scena post-crediti che anticipa altri film. Il film d’azione del 2025 vede Statham nei panni di Levon Cade, un ex militare che ora lavora come operaio edile nel tentativo di vivere una vita più semplice. Viene risucchiato nel pericolo per salvare una ragazza rapita e combattere contro chiunque gli sbarri la strada. Il cast di A Working Man include Michael Peña, David Harbour e altri attori che affiancano Levon Cade interpretato da Statham.

Il film, adattamento del libro di Chuck Dixon “Levon’s Trade”, è prodotto da Amazon MGM. È stato diretto da David Ayer e scritto da Sylvester Stallone. La serie di libri ha dato a A Working Man un potenziale franchise, dato che ci sono altri 10 libri che potrebbero essere adattati in futuro. Considerando quanto siano diventati prolifici i franchise d’azione di Jason Statham, c’era sempre stata una forte probabilità che questo film fosse il primo di molti con Levon Cade. Il pubblico potrebbe aspettarsi una scena post-crediti che anticipi cosa potrebbe succedere in futuro.

A Working Man non ha una scena post-crediti

Screen Rant può confermare che non ci sono scene dopo i titoli di coda in A Working Man. I titoli di coda del film scorrono senza interruzioni o sorprese. Chiunque guardi A Working Man al cinema o in streaming è comunque invitato a rimanere fino alla fine dei titoli di coda per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente alla realizzazione del film. Tuttavia, non è previsto alcun sequel per un altro film d’azione con Jason Statham, che gli spettatori si perderanno se non rimangono fino alla fine.

A Working Man lascia ancora aperta la porta a un sequel senza una scena dopo i titoli di coda

La verità è che A Working Man non aveva bisogno di una scena dopo i titoli di coda. Le scene tag sono tipicamente utilizzate per mostrare agli spettatori un assaggio di ciò che potrebbe accadere in un sequel. Tuttavia, il finale di A Working Man lo fa da solo. Senza entrare nel merito di spoiler diretti, si può dire con certezza che Jason Statham potrebbe tornare nei panni di Levon Cade per altri film, se il film avrà abbastanza successo da giustificarli.

A Working Man 2 non è ancora stato confermato

Anche non includere una scena dopo i titoli di coda in A Working Man è stata una decisione intelligente. Includerne una avrebbe segnalato al pubblico che era in arrivo un altro film. Sebbene ciò possa benissimo accadere, non è ancora stato confermato che A Working Man 2 sia in fase di sviluppo. È meglio che il film finisca senza una promessa diretta di un sequel, se c’è ancora la possibilità che non ci sia. Quindi, anche se A Working Man potrebbe non avere una scena dopo i titoli di coda, lascia comunque intravedere la possibilità di un sequel in un modo che assicura che tutti lo vedranno.