Daredevil: Born Again è “la cosa più violenta che [Marvel] abbia mai portato sullo schermo”

Sembra che Daredevil: Born Again non esiterà a rappresentare la violenza viscerale sullo schermo, ma molti fan non ne sono convinti, soprattutto dopo il relativamente anonimo Echo, che ha vantato la prima classificazione TV-MA dei Marvel Studios, ma che poi si è rivelato non solo abbordabile ma anche privo di quella violenza che ci si aspettava da una storia a “livello strada”.

Resta da vedere se Born Again riuscirà ad avvicinarsi alla pura brutalità che la serie originale Netflix ha offerto, almeno all’inizio. Ora, il responsabile TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha ripetuto che la serie non si tirerà indietro. “Tutto ha un costo”, ha detto al podcast Phase Hero quando gli è stato chiesto del livello di violenza nella serie. “È una delle cose più violente che abbiamo mai portato sullo schermo, ma è al servizio di una tragedia più grande, il che è davvero avvincente”.

“Sono così emozionato per quella serie. In realtà non penso che il pubblico sia pronto per questa serie”, ha aggiunto. “Va molto in profondità in questi personaggi. Ho amato la serie originale e quel cast è incredibile. Ricordo di aver parlato con Kevin quando è stato scelto il cast della serie originale. Se dovessimo fare un film su Daredevil, quello sarebbe il cast”.

CORRELATE:

Quello che sappiamo di Daredevil: Born Again

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo. È stato recentemente confermato che Daredevil: Born Again sarà presentato in anteprima su Disney+ il 4 marzo 2025.