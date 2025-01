Angelina Jolie canta davvero in Maria di Pablo Larraìn?

Il film biografico di Pablo Larraìn Maria presenta diverse registrazioni originali di Maria Callas, alcune delle quali sono eseguite da Angelina Jolie. Jolie torna a un grande ruolo dopo anni di assenza dal grande schermo, il suo ultimo progetto era The Eternals, del 2021. Maria è uscito in sala in Italia il !° gennaio, distribuito da 01 Distribution dopo la première all’81° Festival del cinema di Venezia nell’agosto 2024.

Maria racconta gli ultimi giorni di vita di Maria Callas, la più grande cantante lirica del mondo. Il film è ambientato nella Parigi degli anni ’70, mentre la salute di Maria peggiora. Jolie guida il cast di Maria nel ruolo della protagonista che vede il mondo attraverso una lente allucinogena e sbiadita con il suo fedele maggiordomo, Ferruccio, e la sua cameriera, Bruna. Maria è diretto dal regista cileno Pablo Larraín, acclamato da Spencer (2021) e Jackie (2016).

La voce di Angelina Jolie è mescolata a registrazioni di Maria Callas in tutto il film

Il film presenta diverse registrazioni originali di Callas

Angelina Jolie canta in Maria. Tuttavia, quando Callas è al culmine della sua carriera nel film, la registrazione è principalmente della stessa Callas. Le arie che compaiono nel film, come “Ave Maria” dall’Otello di Verdi, “E che? Io son Medea” di Cherubini, “Qui la voce sua soave” da I Puritani di Bellini e il climax “Vissi d’arte” da Tosca di Puccini sono registrazioni della Callas. Quando la Callas è più anziana nel film, è per lo più Jolie a cantare con le registrazioni della Callas mixate e miscelate.

Molte delle interpretazioni finali nella colonna sonora di Maria sono state ottenute miscelando la voce di Jolie con le registrazioni della Callas in post-produzione. Larraín ha detto a IndieWire: “A volte senti l’1 percento della voce di Angelina, a volte il 5 percento, a volte il quaranta percento, in un paio di occasioni, non molto spesso, ma succede, ascolti il ​​sessanta o il settanta percento della voce di Angelina”. Ha spiegato: “Per renderlo credibile, Angelina ha dovuto cantare a squarciagola di fronte alla sua troupe e a centinaia di comparse per renderlo possibile. Senza di ciò, niente di tutto questo sarebbe potuto accadere”.

Perché Maria ha utilizzato registrazioni di Maria Callas che cantava invece della sola voce di Angelina Jolie

Le registrazioni di Callas erano essenziali, ma il canto di Jolie era pragmatico per la produzione

In un’altra intervista con Vanity Fair, Larraín nota che pensava fosse fondamentale includere la voce della Callas nel suo film biografico, pur avendo l’attrice che interpretava anche il canto. Dice: “Come puoi fare un film su Maria Callas senza usare la sua voce? Non puoi”. Sottolinea anche: “Non puoi fare un film come questo con un’attrice che non lo canta effettivamente”. Mentre gli audiofili più devoti e i fan di Callas potrebbero notare le intricate differenze vocali, Larraín ha combinato con successo i due elementi per creare una miscela perfetta che è molto convincente in Maria.

