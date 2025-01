Maria: chi/cosa è Mandrax nel film di Pablo Larraìn?

Angelina Jolie interpreta Maria Callas, la cantante lirica più importante e famosa del XX secolo, in Maria, e nel film vediamo tale Mandrax, che gioca un ruolo significativo nella storia. Il film biografico del 2024, diretto da Pablo Larraín e scritto da Steven Knight, segue Callas durante gli ultimi giorni della sua vita. Mentre il film racconta principalmente il periodo trascorso da Callas a Parigi nei giorni che hanno preceduto la sua tragica morte, si tuffa anche nel passato dell’artista e in come è arrivata a quel punto della sua vita nella Città delle Luci negli anni ’70.

Maria è l’ultimo capitolo della trilogia di Pablo Larraín che racconta le donne influenti del XX secolo, seguendo le orme di Jackie (che segue l’ex First Lady degli Stati Uniti Jackie Kennedy) e Spencer (che racconta la crisi esistenziale della Principessa Diana durante il Natale del 1991). Callas ha avuto una vita un po’ travagliata per vari motivi. Non ha avuto un’educazione molto stabile, poiché i suoi genitori divorziarono quando era piccola, spingendo Callas a trasferirsi con sua madre e sua sorella in Grecia, da dove proveniva la loro famiglia. Dopo essere diventata famosa, la stampa non fu troppo gentile con lei per quanto riguardava il suo presunto cattivo carattere. Le relazioni sentimentali di Callas erano anche le più lontane dalle storie d’amore da favola e iniziò a perdere la voce tra la metà e la fine degli anni ’50. Di conseguenza, la diva si ritirò dagli occhi del pubblico e trascorse il resto dei suoi giorni a Parigi, dove la sua salute peggiorò rapidamente, come illustrato nel finale di Maria.

Il Mandrax è un sedativo ipnotico che crea dipendenza

Maria Callas assume il Mandrax nel film

Si dice che Maria Callas abbia assunto numerose pillole da prescrizione (e da banco) nel corso della sua vita. Per quanto riguarda il personaggio di Angelina Jolie in Maria, uno dei farmaci che assume Callas è il Mandrax, ovvero il metaqualone, che negli Stati Uniti è chiamato Quaalude. Il Mandrax è descritto come un sedativo ipnotico che originariamente veniva prescritto ai pazienti per aiutarli a rilassarsi e dormire.

Nel film del 2024, Callas assume il Mandrax per gestire il suo dolore. Sfortunatamente, abusa del farmaco, il che porta il maggiordomo di Callas, Ferruccio Mezzadri, a nasconderle le pillole. Secondo la BBC, il Mandrax era piuttosto popolare negli anni ’70. Tuttavia, il farmaco crea una forte dipendenza, è pericoloso se usato in modo improprio e veniva spesso utilizzato per scopi nefasti, motivo per al giorno d’oggi il Mandrax è illegale.

Maria Callas ha assunto Mandrax nella vita reale?

La cantante lirica avrebbe avuto un problema di droga

Non è chiaro se Maria Callas abbia assunto Mandrax nella vita reale, poiché alcune fonti sono in conflitto tra loro. Secondo Decider, non esiste alcun documento pubblico ufficiale che affermi che Callas abbia assunto la sostanza. Si dice che stesse usando cortisone e immunosoppressori per curare una malattia degenerativa, ma apparentemente non c’è nulla che confermi che il Mandrax fosse uno dei farmaci di cui Callas ha abusato nella vita vera. D’altro canto, lo scrittore di Maria Steven Knight ha detto a USA Today che Callas spesso faceva uso improprio di droghe, tra cui il Mandrax. Knight ha spiegato:

“Ricordate, questi sono gli anni ’50 e ’60, quando si sapeva meno sulle conseguenze dell’uso di droghe. [Callas] ha sempre avuto un problema con il suo peso, quindi era pronta ad assumere sostanze chimiche per gestirlo… Ha iniziato a usare droghe come il Mandrax per controllare il dolore. Immagina di essere all’apice (della tua carriera) e all’improvviso nessuno ti ascolta?”

Il giornalista Mandrax è una personificazione allucinatoria dell’uso della droga da parte di Maria Callas

Kodi Smit-McPhee interpreta Mandrax

Il regista di Maria Pablo Larraìn mette Mandrax in prima linea nella trama, sia simbolicamente che fisicamente. Nel film biografico, Kodi Smit-McPhee interpreta Mandrax, un documentarista che sceglie Callas come soggetto del suo film. La segue in giro per Parigi con una troupe, ponendo alla cantante lirica domande sulla sua vita. Tuttavia, l’uomo non è veramente lì: è semplicemente frutto dell’immaginazione di Callas.

Uno degli effetti collaterali del Mandrax (il farmaco) sono le allucinazioni, che sono quelle che Callas sperimenta in Maria. Callas immagina Mandrax (il documentarista), cosa che viene accennata quando il film mostra le reazioni perplesse di Ferruccio e Bruna (il suo maggiordomo e la sua cameriera) quando Callas parla con Mandrax. Il personaggio di Maria di Smit-McPhee è solo una personificazione allucinatoria del pericoloso farmaco, motivo per cui il suo nome è Mandrax.